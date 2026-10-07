Hơn 200.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Yemen

Ngày 7/10, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) của Liên hợp quốc công bố số liệu cho thấy hơn 200.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi xung đột nổ ra tại Yemen trong những tuần gần đây.



IOM bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng bùng phát từ các đợt giao tranh mới giữa lực lượng Houthi tại Yemen và các lực lượng chính phủ nước này được Saudi Arabia hậu thuẫn. Số lượng người phải sơ tán đã tăng vọt từ 76.000 người vào giữa tháng 9 lên hơn 200.000 người tính đến ngày 7/10.



Giao tranh giữa nhóm Houthi và lực lượng Chính phủ Yemen với sự hậu thuẫn từ Saudi Arabia leo thang từ tháng trước. Điều này cũng đã khiến căng thẳng giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia gia tăng.



Cùng ngày 7/10, lực lượng Houthi cho biết tiếp tục tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo. Theo người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, cuộc tấn công đã khiến hoạt động tại sân bay bị gián đoạn.

Trong một tuyên bố riêng, lực lượng Houthi cho biết thêm họ cũng nhắm mục tiêu vào các nguồn tiếp tế quân sự tại một khu vực gần sân bay ở Aden (Yemen).



Trong khi đó, Bộ Giao thông Yemen cho biết lực lượng Houthi đã tấn công sân bay quốc tế Aden bằng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái mang thuốc nổ vào sáng sớm 7/10.

Theo bộ trên, một quả tên lửa đã rơi gần đường băng sân bay chỉ vài phút trước khi một chuyến bay từ Cairo (Ai Cập) dự kiến hạ cánh. Nhà chức trách đã hủy lệnh hạ cánh và chuyển hướng máy bay sang Jeddah (Saudi Arabia), đồng thời di dời 2 máy bay đang đỗ trên đường băng ra khỏi khu vực do lo ngại các đợt tập kích tiếp theo. Sân bay quốc tế Aden là cửa ngõ quốc tế chính của các khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát của Houthi ở Yemen.



Những tuyên bố mới nhất của Houthi được đưa ra chỉ vài giờ sau khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu hỗ trợ lực lượng Chính phủ Yemen cho biết các lực lượng của họ đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Bắc Riyadh. Tuy nhiên, tuyên bố từ cả hai bên hiện không thể xác minh do tình hình trên thực địa diễn biến quá nhanh và giới báo chí khó tiếp cận hiện trường./.

Xung đột tại Trung Đông: Yemen phát động chiến dịch quân sự giành lại lãnh thổ Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Houthi đã cắt đứt một tuyến đường tiếp tế huyết mạch nối thành phố Taiz với Aden-thủ đô lâm thời của chính phủ được quốc tế công nhận.

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