Lãi suất thế chấp kỳ hạn 30 năm tại Mỹ chạm mức cao nhất trong gần ba năm

Ngày 7/10, Hiệp hội các ngân hàng cho vay thế chấp (MBA) cho biết lãi suất trung bình cho khoản vay thế chấp kỳ hạn 30 năm tại Mỹ tăng 19 điểm cơ bản lên mức 7,49%, cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Lãi suất thế chấp có mối liên hệ chặt chẽ với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - loại trái phiếu đã chạm mức cao nhất trong 24 năm vào đầu tuần này do những lo ngại về áp lực lạm phát từ giá dầu tăng vọt và các dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ vượt dự báo.

Lãi suất vay mua nhà đã tăng khoảng 1,4 điểm phần trăm kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2, bám sát đà tăng tương tự của lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm vốn đã vượt mốc 5,3% vào ngày 5/10 vừa qua.

Bên cạnh đó, lạm phát tại Mỹ cũng đang trên đà tăng, ghi nhận mức 3,4% trong tháng 8 theo thước đo mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đặt mục tiêu ở mức 2%.



Các nhà hoạch định chính sách của Fed đã phát tín hiệu rằng họ dự kiến sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất khác trước khi kết thúc năm nay, tiếp nối đợt tăng vào tháng 9, mặc dù các thị trường hiện đang đặt cược họ sẽ không hành động trong cuộc họp chính sách sắp tới vào cuối tháng 10.

Dữ liệu tuần này của MBA cũng cho thấy, số lượng đơn xin vay thế chấp đã giảm 4,2% trong tuần trước so với tuần trước đó, trong đó số đơn xin tái cấp vốn giảm mạnh. Tổng số lượng đơn xin vay đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 2/2025 và đã giảm gần 50% kể từ tháng 1.

Ông Joel Kan, Phó trưởng chuyên gia kinh tế của MBA, cho biết: "Rất ít chủ nhà có động lực tái cấp vốn ở mức lãi suất hiện tại, và sự gia tăng chi phí vay vốn đã khiến nhiều người có ý định vay tiền phải rút lui khỏi thị trường mua nhà."

Theo kết quả một cuộc thăm dò công bố hôm 5/10, chi phí sinh hoạt là vấn đề hàng đầu mà người dân Mỹ quan tâm khi quyết định bỏ phiếu tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở nước này vào ngày 3/11 tới./.

Mỹ: Lãi suất thế chấp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng Bảy năm ngoái Lãi suất thế chấp tại Mỹ đã tăng tuần thứ 5 liên tiếp, làm dập tắt hy vọng mua nhà của nhiều người mua tiềm năng - những người vốn phải đứng ngoài thị trường do những khó khăn về khả năng chi trả.

​