Singapore thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027.

Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, khi được hỏi về những tiêu chí mà Singapore coi là thước đo thành công trong vai trò Chủ tịch ASEAN, ông Balakrishnan nhấn mạnh rằng nếu các nền kinh tế ASEAN tiếp tục tăng trưởng và hội nhập sâu rộng hơn, đồng thời thế mạnh của mỗi nước, chẳng hạn trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ, có thể bổ trợ cho nhau để tạo ra giá trị tổng thể lớn hơn tổng giá trị của từng thành phần riêng lẻ, thì đó sẽ là thành công.

Ông cho rằng ASEAN càng gắn kết chặt chẽ các nền kinh tế thành viên thì càng có khả năng ứng phó tốt hơn trước những biến động và thách thức lớn.

Về việc ASEAN mở rộng tìm kiếm các quan hệ đối tác, ông Balakrishnan cho biết phạm vi hợp tác sẽ vượt ra ngoài các đối tác đối thoại truyền thống của khối, mở rộng sang những khu vực như châu Phi, Nam Mỹ, các đảo quốc Thái Bình Dương và Canada. Ông mô tả đây là một "chiến lược xuyên Thái Bình Dương."

Tại cuộc đối thoại, ông Balakrishnan nhận định, bất chấp tình trạng đứt gãy thương mại và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, ASEAN vẫn ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy nhờ sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn và công nghệ.

Ông dẫn chứng tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam, Singapore và Indonesia, đồng thời đánh giá khu vực vẫn có "tiềm năng tăng trưởng lớn trong 20 năm tới."

Bên cạnh đó, ông Balakrishnan cảnh báo về những rủi ro từ các tác nhân AI có khả năng tự hành ngày càng cao. Ông nhấn mạnh nguy cơ AI trở nên mất kiểm soát và bị lợi dụng để phát triển những loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mới, trong đó có vũ khí hóa học và sinh học. Theo ông, đã đến lúc cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề kiểm soát AI.

Singapore hiện là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, đóng góp khoảng 10% tổng sản lượng chip được sản xuất trên thế giới.

Tháng trước, VSMC - liên doanh giữa các công ty của Đài Loan (Trung Quốc) và Hà Lan - đã khánh thành nhà máy sản xuất tấm bán dẫn (wafer) trị giá 8,5 tỷ SGD (khoảng 6,6 tỷ USD) tại Singapore, trong bối cảnh nhu cầu về chất bán dẫn tăng mạnh nhờ sự phát triển của AI, quá trình điện khí hóa và tự động hóa công nghiệp.

Philippines hiện giữ chức Chủ tịch luân phiên ASEAN. Dự kiến, nước này sẽ chủ trì Hội nghị Cấp cao ASEAN vào tháng tới trước khi chuyển giao vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN cho Singapore./.

Singapore nêu ưu tiên cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2027 Trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 2027, Singapore đề xuất đẩy mạnh lưới điện ASEAN, huy động vốn xanh và tăng cường khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu trong khu vực ASEAN.