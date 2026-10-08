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Ngân hàng Agribank được tăng vốn điều lệ lên hơn 61.000 tỷ đồng

Agribank được Ngân hàng Nhà nước nâng vốn lên hơn 61.000 tỷ đồng, mở rộng quy mô, nâng cao vị thế, thúc đẩy phát triển bền vững và đáp ứng tiêu chuẩn Basel mới.

Thúy Hà
Ngân hàng Agribank được tăng vốn điều lệ lên hơn 61.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Ngân hàng Agribank được tăng vốn điều lệ lên hơn 61.000 tỷ đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa được Ngân hàng Nhà nước nâng vốn điều lệ lên 61.163,6 tỷ đồng, theo Quyết định số 134/QĐ-QLGS2 .

Trước đợt điều chỉnh, vốn điều lệ của Agribank ở mức 51.638,6 tỷ đồng. Như vậy, ngân hàng được bổ sung thêm 9.525 tỷ đồng.

Khoản vốn này nằm trong chủ trương bổ sung vốn điều lệ cho Agribank giai đoạn 2025-2027 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1206/QĐ-TTg ngày 6/7/2026.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, Agribank được bổ sung 9.525 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Sang năm 2027, ngân sách dự kiến tiếp tục bố trí 20.165 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch, tổng vốn bổ sung cho Agribank trong giai đoạn này đạt 29.690 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ ngân hàng lên hơn 81.000 tỷ đồng.

Việc nâng vốn giúp Agribank thu hẹp khoảng cách với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn, đồng thời đưa nhà băng này trở lại nhóm ngân hàng có quy mô vốn điều lệ lớn nhất hệ thống.

Việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cũng góp phần nâng cao vị thế của Agribank, giúp Agribank bảo đảm tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, hướng tới đáp ứng các chuẩn mực Basel II nâng cao, Basel III...

Đến giữa năm 2026, tổng tài sản của Agribank đã vượt 2,7 triệu tỷ đồng, nguồn vốn huy động trên 2,5 triệu tỷ đồng và dư nợ cho vay nền kinh tế vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Đến tháng 8/2026, dư nợ dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn đạt hơn 1,34 triệu tỷ đồng, chiếm 64,7% tổng dư nợ. Quy mô ấy không chỉ cho thấy lượng vốn được đưa vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, mà quan trọng hơn là tạo nền tảng để dòng vốn tiếp tục dịch chuyển theo những yêu cầu mới của sản xuất: công nghệ cao, liên kết chặt chẽ và bền vững hơn./.

(Vietnam+)
#Agribank #vốn điều lệ #ngân hàng #phát triển #nông nghiệp
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