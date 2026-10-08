Gành Đèn và Cổ Thạch: Mang lại sinh kế cho người dân từ mô hình du lịch xanh

Sở hữu cảnh quan hoang sơ cùng 'thạch trận' đá xếp không dùng xi măng độc đáo, đồi Cổ Thạch và Gành Đèn đang mở ra hướng đi mới, giúp người dân ven biển Khánh Hòa phát triển sinh kế bền vững.

Nằm nép mình bên bờ biển hoang sơ, đồi Cổ Thạch và ngọn hải đăng Gành Đèn đang trở thành điểm đến đầy sức hút trên bản đồ du lịch. Điểm nhấn đặc biệt của nơi đây chính là thôn Phú Hạnh, xã Tuy An Đông (Đắk Lắk), một "thạch trận" kỳ bí với những con đường, giếng nước và tường rào được xếp bằng đá tự nhiên hoàn toàn không sử dụng chất kết dính, sừng sững tồn tại qua hàng thế kỷ.

Nhờ sự lan tỏa của báo chí, truyền thông, vẻ đẹp nguyên sơ, rợp bóng cây duối cổ thụ này đã được đông đảo du khách biết đến. Từ một vùng quê tĩnh lặng, người dân địa phương giờ đây có thêm niềm vui và nguồn thu nhập ổn định từ việc làm dịch vụ, hướng dẫn và hỗ trợ khách tham quan.

Việc biến di sản thành sinh kế không chỉ giúp nâng cao đời sống bà con mà còn tạo động lực to lớn để cộng đồng cùng nhau bảo tồn các giá trị văn hóa và môi trường tự nhiên./.