“Hiệu ứng Eurovision” khiến nhu cầu du lịch Bangkok của người Việt tăng mạnh

Mỗi cuộc thi âm nhạc có thể tạo ra một điểm đến du lịch mới trong mắt du khách? Dữ liệu tìm kiếm từ Agoda vừa công bố đang cho thấy điều đó khi Bangkok trở thành tâm điểm chú ý của du khách châu Á trước thềm Chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026.

Theo đại diện nền tảng trực tuyến này, lượng du khách Việt tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Bangkok trong giai đoạn từ ngày 9-22/11 tăng 105% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong số các thị trường châu Á được Agoda theo dõi.

Chung kết Eurovision Song Contest Asia dự kiến diễn ra ngày 14/11 tại Bangkok, quy tụ đại diện của 11 quốc gia. Đây là lần đầu thương hiệu Eurovision, với lịch sử 70 năm, mở rộng quy mô sang khu vực châu Á.

Bangkok thành điểm hẹn mới của người hâm mộ châu Á

Không riêng Việt Nam, sức hút của Bangkok cũng tăng lên ở nhiều thị trường trong khu vực. Theo dữ liệu tìm kiếm chỗ ở trên Agoda, nhu cầu du lịch đến Bangkok trong thời gian diễn ra các hoạt động của vòng Chung kết tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025.

Thái Lan, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Hong Kong, Việt Nam và Ấn Độ là những thị trường có lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Bangkok cao nhất trong giai đoạn này.

Việt Nam đứng đầu về tốc độ tăng trưởng với mức 105%, tiếp đến là Ấn Độ với 43%. Malaysia tăng 4%. Trong khi đó, ngay tại Thái Lan, nhu cầu du lịch nội địa đến Bangkok cũng tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Sân bay Thái Lan tấp nập khách qua lại. (Ảnh: TTXVN)

Những con số cho thấy sức hút của một sự kiện văn hóa có thể lan sang hành vi du lịch. Người hâm mộ không chỉ tìm kiếm vé và lịch trình của chương trình, mà còn bắt đầu quan tâm đến nơi lưu trú và khoảng thời gian ở lại thành phố đăng cai.

Với Bangkok, lợi thế càng trở nên rõ nét khi đây vốn là một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực, có hệ thống giao thông thuận tiện và mạng lưới dịch vụ đa dạng. Một sự kiện quy mô khu vực vì thế có thể thêm lý do để du khách lựa chọn thành phố này vào tháng 11.

Sức ảnh hưởng của Eurovision Song Contest Asia cũng được ghi nhận tại một số quốc gia trước khi vòng Chung kết diễn ra.

Tại Việt Nam, sau khi chương trình tuyển chọn “Thanh âm Việt Nam - The Sound of Vietnam” lên sóng ngày 3/10, lượng tìm kiếm du lịch đến Việt Nam từ du khách trong khu vực tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàn Quốc cũng ghi nhận mức tăng 18% quanh thời điểm chương trình tuyển chọn đại diện của nước này lên sóng ngày 4/9.

Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam, ông Vũ Ngọc Lâm cho biết: “Là đối tác du lịch chính thức của Eurovision Song Contest Asia, Agoda tự hào khi có cơ hội đồng hành cùng dấu mốc văn hóa này, góp phần kết nối khu vực thông qua âm nhạc. Đối với Việt Nam, việc tham gia cuộc thi mở ra cơ hội giao lưu hai chiều: không chỉ là dịp để người hâm mộ Việt Nam ghé thăm Bangkok, mà còn quảng bá âm nhạc, văn hóa và các điểm đến của Việt Nam đến khán giả trên khắp châu Á.”

Các nghệ sỹ biểu diễn mừng Lễ hội Songkran của Thái Lan được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Phi Vật thể của nhân loại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nếu hiệu ứng từ các vòng tuyển chọn đã tạo ra những thay đổi nhất định trong tìm kiếm điểm đến, Bangkok sẽ là nơi có cơ hội thể hiện rõ nhất tác động của sự kiện khi hàng nghìn người cùng đổ về thành phố trong thời gian Chung kết.

Từ đêm nhạc đến hành trình khám phá Bangkok

Với những du khách đến Bangkok dịp này, trải nghiệm không nhất thiết dừng lại ở đêm Chung kết. Theo ông Vũ Ngọc Lâm, thành phố có thể được chia thành nhiều khu vực với những sắc thái khác nhau, phù hợp với các nhu cầu lưu trú và khám phá.

Siam là lựa chọn phù hợp với du khách muốn kết hợp sự kiện với mua sắm và khám phá nhịp sống đô thị. Khu vực này tập trung những trung tâm thương mại lớn như Siam Paragon, Siam Center cùng hệ thống cửa hàng, nhà hàng và các điểm vui chơi. Tuyến BTS giúp việc di chuyển từ Siam đến nhiều khu vực khác của Bangkok tương đối thuận tiện. Du khách cũng có thể ghé Jim Thompson House, bảo tàng nằm trong một quần thể nhà truyền thống của Thái Lan.

Trong khi đó, Thonglor và Ekkamai mang một diện mạo trẻ trung hơn với hệ thống nhà hàng, quán cocktail, rooftop bar và các địa điểm biểu diễn nhạc sống. Đây là khu vực phù hợp với những du khách muốn tiếp tục không khí giải trí sau các hoạt động của Eurovision.

Sathorn lại đem đến một Bangkok hiện đại và có phần yên tĩnh hơn. Khu vực tập trung nhiều khách sạn cao cấp, nhà hàng và các không gian ngắm cảnh ven sông Chao Phraya. Từ đây, du khách có thể kết hợp trải nghiệm ẩm thực, ngắm thành phố từ các rooftop bar hoặc di chuyển tới ICONSIAM ở phía bên kia sông.

Tóc Tiên xúc động khi được công bố là ca khúc đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026. (Ảnh: BTC)

Ông Vũ Ngọc Lâm gợi ý với những người muốn tìm một Bangkok khác khỏi nhịp sống hiện đại, khu phố cổ là lựa chọn đáng cân nhắc. Cung điện Hoàng gia, Wat Pho và Wat Arun nằm trong khu vực giàu dấu tích lịch sử, phù hợp để đi bộ, khám phá các công trình tôn giáo hoặc trải nghiệm thuyền trên sông và kênh rạch. Nhịp sống chậm hơn tại đây cũng tạo ra sự tương phản với không khí sôi động của một thành phố đang đón lượng lớn người hâm mộ âm nhạc.

Sự gia tăng tìm kiếm của du khách Việt trước thềm Eurovision Song Contest Asia cho thấy một sự kiện văn hóa có thể tạo thêm động lực cho quyết định đi du lịch, đặc biệt khi sự kiện diễn ra tại một thành phố vốn đã có sức hút mạnh.

Nếu Eurovision Song Contest Asia trở thành một thương hiệu âm nhạc thường niên của khu vực, tác động đối với du lịch có thể còn vượt ra ngoài vài ngày diễn ra cuộc thi. Với các thành phố đăng cai, đây là cơ hội để kết nối một sự kiện văn hóa với hệ sinh thái lưu trú, ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm địa phương, biến lượng khán giả của một chương trình thành dòng khách thực tế đến điểm đến./.

Hội An dẫn đầu danh sách những điểm đến “du lịch chậm” hàng đầu châu Á Theo Agoda, Hội An (Đà Nẵng) gây ấn tượng với không gian phố cổ nhỏ, thuận lợi cho việc khám phá bằng cách đi bộ hoặc đạp xe, cảm nhận sự hoài cổ của nhịp sống chậm rãi.