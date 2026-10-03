Du lịch Việt đón 17,7 triệu khách sau 9 tháng, thị trường nào đang tăng tốc?

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu danh sách thị trường gửi khách đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, lần lượt đạt 3,9 triệu và 3 triệu lượt. Hai thị trường này chiếm gần 40% tổng lượng khách quốc tế, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu khách nhờ lợi thế về quy mô, khoảng cách địa lý và mạng lưới kết nối hàng không.

Đáng chú ý, “bức tranh” đang được mở rộng hơn. Nga đạt khoảng 1,1 triệu lượt, trở thành thị trường châu Âu lớn nhất của Việt Nam. Đài Loan (Trung Quốc) đạt 964 nghìn lượt, Mỹ 764 nghìn lượt. Trong nhóm 10 thị trường lớn nhất còn có Campuchia với 688 nghìn lượt, Nhật Bản 674 nghìn lượt, Philippines 523 nghìn lượt, Ấn Độ 505 nghìn lượt và Australia 485 nghìn lượt.

Cơ cấu du khách đang thay đổi cùng tốc độ tăng trưởng khác nhau giữa các thị trường. Trong khi Trung Quốc chỉ tăng 1,5%, Hàn Quốc giảm 5,5% và Đài Loan (Trung Quốc) tăng 4,1%, nhiều thị trường khác trong khu vực lại tăng mạnh. Philippines tăng 55,2%, Campuchia 40,5%, Singapore 29,8%, Indonesia 25,5%, Malaysia 18,1% và Thái Lan 10,1%. Ấn Độ tăng 33%, Australia tăng 21%.

Châu Âu trở lại mạnh mẽ

Châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng khách đến Việt Nam cao nhất trong 9 tháng, đạt 55%. Riêng Nga tăng 160,6%, với hơn 1 triệu lượt khách.

Pháp tăng 13,6%, Anh 9,7%, Đức 16,1%. Một số thị trường quy mô nhỏ hơn có mức tăng cao như Ba Lan 49%, Cộng hòa Séc 26,6%, Bỉ 19,5%, Thụy Điển 23,6% và Thụy Sỹ 25,7%.

Sự trở lại của các thị trường châu Âu tạo thêm dư địa cho những dòng sản phẩm vốn có thế mạnh của Việt Nam như nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày, du lịch tránh mùa đông, cùng các hành trình gắn với di sản, văn hóa, thiên nhiên và ẩm thực.

Du khách quốc tế tham quan Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: TTXVN)

Sau 9 tháng, khách từ châu Âu chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhiều so với châu Á nhưng lại đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng chung. Khách từ châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20% và châu Phi tăng 29,4%.

Châu Á vẫn là thị trường chủ lực, chiếm 74,5% tổng lượng khách quốc tế, song mức tăng 7,6% thấp hơn nhiều khu vực khác. Sự chững lại của một số thị trường Đông Bắc Á được bù đắp một phần bởi đà tăng từ Đông Nam Á và các thị trường xa.

Từ những chuyển động trên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng đầu năm đạt trên 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9 đạt khoảng 1,77 triệu lượt, tăng 16,1%.

Với kết quả này, Việt Nam đã đạt gần 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.

Đường hàng không tiếp tục là phương thức đưa phần lớn khách quốc tế đến Việt Nam, với 83,2% tổng lượng khách. Đường bộ chiếm 15,4% và đường biển 1,4%. Khách đến bằng đường bộ tăng 29,9%, đường biển tăng 27,7% so với cùng kỳ.

Sau cuộc đua về lượng khách

Mức tăng trưởng hai con số được duy trì trong bối cảnh du lịch quốc tế vẫn chịu tác động từ chi phí vận tải, năng lượng, bất ổn kinh tế và địa chính trị. Theo Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc, 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách du lịch quốc tế toàn cầu chỉ tăng 0,4%; tổ chức này đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng cả năm xuống 1-2%.

Trong khi đó, Việt Nam đang tiến gần mốc 18 triệu khách quốc tế chỉ sau ba quý. Đà tăng đến từ cả những thị trường truyền thống lẫn những nguồn khách mới nổi, tạo thêm dư địa cho các điểm đến và sản phẩm du lịch.

Hình ảnh ấn tượng trong đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa thế giới vừa qua. (Ảnh: TTXVN)

Con số 25 triệu khách đang trở nên gần hơn sau mỗi tháng. Nhưng khi quy mô thị trường đã mở rộng, bài toán tiếp theo của du lịch Việt Nam nằm ở khả năng giữ khách lâu hơn và tạo ra nhiều giá trị hơn từ mỗi chuyến đi.

Các thị trường châu Âu, Australia, Mỹ hay Ấn Độ có dư địa cho những hành trình dài ngày, trong khi Đông Nam Á và Đông Bắc Á phù hợp với các sản phẩm nghỉ ngắn ngày, nghỉ dưỡng, đô thị, mua sắm, ẩm thực và giải trí. Sự khác biệt về thị trường nguồn cũng đặt ra yêu cầu rõ hơn đối với cách xây dựng sản phẩm và tổ chức trải nghiệm tại điểm đến.

Báo cáo Chỉ số Phát triển Du lịch và Lữ hành 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố ngày 25/9 ghi nhận điểm số của Việt Nam đạt 4,15, tăng 6,3% so với năm 2024 và tăng 7 bậc lên vị trí 52 thế giới. Chỉ số này đánh giá các điều kiện và chính sách tạo nền tảng cho phát triển du lịch, trong đó có môi trường kinh doanh, hạ tầng, nguồn lực, mức độ sẵn sàng và tính bền vững.

17,7 triệu lượt khách trong 9 tháng vì thế mở ra một chặng mới của năm 2026. Mục tiêu 25 triệu lượt khách đang ở phía trước, cùng với yêu cầu kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu và nâng giá trị của mỗi hành trình tại Việt Nam./.

Du khách tham quan Nhà tù Hỏa Lò. (Ảnh: TTXVN)

Đâu là “điểm tựa” để du lịch Việt Nam tăng trưởng hai con số? Để duy trì tăng trưởng hai con số, du lịch Việt Nam không chỉ đặt mục tiêu về lượng khách mà đang thiết kế một lộ trình từ năm 2026, tạo nền cho mục tiêu 45-50 triệu khách quốc tế vào năm 2030.