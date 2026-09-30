Tây Ninh đón 7,45 triệu lượt khách trong 9 tháng năm 2026

Trong 9 tháng năm 2026, du lịch Tây Ninh ước đón 7,45 triệu lượt khách, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, doanh thu du lịch đạt 6.740 tỷ đồng, tăng 52,8%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong khai thác tiềm năng và phát triển sản phẩm du lịch của địa phương.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh, trong 9 tháng năm 2026, các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đón 7.450.000 lượt khách, đạt 74,5% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 190.000 lượt. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 6.740 tỷ đồng, tương đương 84,3% kế hoạch cả năm.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách. Kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và khai thác hiệu quả hơn nhu cầu chi tiêu của du khách, qua đó tạo nền tảng cho du lịch địa phương phát triển bền vững.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Tây Ninh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp từ hoàn thiện định hướng phát triển, mở rộng liên kết vùng đến đổi mới hoạt động xúc tiến, quảng bá. Trong đó, tỉnh đã tổ chức Hội nghị vùng Việt Nam của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) năm 2026; xây dựng kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2030, định hướng đến năm 2035, đồng thời triển khai các giải pháp đột phá trong giai đoạn 2026-2030.

Một trong những trọng tâm của ngành du lịch là khảo sát, xây dựng sản phẩm mới gắn với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hóa và lịch sử. Tại khu vực Đồng Tháp Mười, các đoàn công tác đã khảo sát Khu du lịch Làng nổi Tân Lập, Khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen và Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp nhằm nghiên cứu khả năng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Tỉnh cũng khảo sát các điểm đến tại phường Long An, phường Tân An, phường Khánh Hậu và xã Thủ Thừa để phục vụ định hướng phát triển du lịch đường sông. Đây là cơ sở để nghiên cứu kết nối các sản phẩm du lịch, mở rộng không gian trải nghiệm và hình thành những hành trình tham quan liên vùng, nhất là kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận.

Trong 9 tháng, ngành du lịch tỉnh ghi nhận 37 chương trình kết nối điểm đến do Hiệp hội Du lịch và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức được đưa vào khai thác, cùng 5 sản phẩm du lịch mới được hình thành. Bên cạnh đó, du lịch nông thôn tiếp tục được quan tâm thông qua các hoạt động xúc tiến, quảng bá tại thị trường trọng điểm và tập huấn kỹ năng khai thác giá trị lễ hội, làng nghề phục vụ du khách.

Công tác quảng bá hình ảnh cũng được đẩy mạnh với 12 chương trình, sự kiện lớn và hơn 70 lễ hội được tổ chức trong 9 tháng đầu năm. Tây Ninh đồng thời tham gia nhiều hoạt động xúc tiến như Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 22, Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân năm 2026, Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ và các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Song song với mở rộng thị trường, tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú. Các đơn vị được khuyến khích chỉnh trang cơ sở vật chất, bổ sung dịch vụ mới, niêm yết và bán đúng giá, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, chủ động phòng, chống thiên tai và cháy nổ.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, du lịch Tây Ninh đang có thêm cơ sở để tiếp tục triển khai các mục tiêu phát triển trong thời gian tới. Việc kết hợp đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên kết vùng và nâng cao chất lượng dịch vụ được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế từ hoạt động du lịch./.

Tây Ninh kết nối đa dạng trải nghiệm để giữ chân du khách dài ngày Xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng và mở rộng các không gian mới là chiến lược cốt lõi giúp Tây Ninh nâng cao chất lượng du lịch, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.