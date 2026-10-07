Ủy ban Nhân dân phường Hóa Châu tổ chức phát động cuộc thi ảnh “Rú Chá-Sắc màu mùa Thu” năm 2026, nhằm giới thiệu vẻ đẹp sinh thái, văn hóa, đời sống cộng đồng và tiềm năng du lịch của rừng ngập mặn Rú Chá.

Cuộc thi nhận tác phẩm từ ngày 27/9 đến 31/10/2026. Đối tượng tham gia không giới hạn, mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm. Ảnh dự thi phải được chụp tại rừng ngập mặn Rú Chá và các không gian cảnh quan, đời sống cộng đồng gắn với Rú Chá thuộc phường Hóa Châu.

Theo thể lệ, tác phẩm được lựa chọn theo 5 nhóm chủ đề: “Rú Chá-Sắc màu thiên nhiên,”“Rú Chá-Con người và đời sống,” “Rú Chá-Trải nghiệm du lịch,” “Rú Chá-Góc nhìn xanh” và “Rú Chá-Câu chuyện từ một khoảnh khắc.”

Nội dung cuộc thi hướng đến nhiều lát cắt của Rú Chá, từ cảnh sắc rừng ngập mặn trong mùa thay lá, hệ thống đầm phá, hoạt động sinh kế của người dân đến những trải nghiệm du lịch và câu chuyện bảo vệ môi trường.

Poster Cuộc thi ảnh “Rú Chá-Sắc màu mùa Thu” . (Ảnh: Cổng Thông tin Điện tử TP Huế)

Qua góc máy của người chụp, một khu rừng không chỉ được nhìn như một điểm check-in mà còn được giới thiệu như một hệ sinh thái gắn bó với đời sống cộng đồng địa phương.

Rú Chá mùa chuyển lá qua góc máy nhiếp ảnh

Từ giữa tháng 9, Rú Chá bắt đầu có sự thay đổi rõ rệt về màu sắc. Những tán cây xanh dần xuất hiện các mảng vàng, tạo nên sự chuyển tiếp mềm mại giữa hai gam màu. Vào những ngày nắng nhẹ, ánh sáng xuyên qua vòm cây, phản chiếu xuống mặt nước tạo nên những khung cảnh vừa hoang sơ vừa giàu chất thơ.

Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh còn lại trên phá Tam Giang, rộng khoảng 5ha, hiện thuộc phường Hóa Châu, thành phố Huế. Cây chá chiếm phần lớn diện tích, với đặc điểm bộ rễ nổi trên mặt đất tạo nên dáng vẻ riêng của khu rừng. Theo cách gọi của người dân địa phương, “rú” có nghĩa là rừng, còn “chá” là tên loài cây phổ biến tại đây.

Bên cạnh cây chá, hệ sinh thái Rú Chá còn có những loài thực vật đặc trưng vùng ngập mặn như dừa nước, bần chua. Khi bước vào mùa thay lá, sự đan xen của màu xanh và vàng dưới ánh nắng tạo nên diện mạo khác biệt cho khu rừng. Những chùm hoa chá vàng nổi bật bên bờ, soi bóng xuống mặt nước càng làm tăng sức hấp dẫn của cảnh quan.

Rừng ngập mặn Rú Chá nhuộm sắc vàng mùa Thu. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Đây cũng là thời điểm Rú Chá thu hút đông đảo người yêu nhiếp ảnh và du khách, đặc biệt là giới trẻ. Không cần những thiết bị cầu kỳ, một chiếc máy ảnh hoặc điện thoại cũng có thể ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp giữa vòm cây, mặt nước và ánh sáng tự nhiên.

Dọc tuyến đường gần 3km xuyên qua khu rừng, cảnh quan liên tục thay đổi. Có đoạn nổi bật với những tán cây đan xen; có nơi mở ra khoảng mặt nước tĩnh lặng; cũng có những góc ánh nắng xuyên qua vòm lá, tạo thành các mảng sáng, tối giàu chiều sâu.

Chính sự thay đổi về ánh sáng, màu sắc và không gian khiến Rú Chá trở thành điểm đến phù hợp với nhiếp ảnh phong cảnh cũng như ảnh đời sống. Mỗi thời điểm trong ngày, mỗi mùa trong năm đều có thể đem lại một góc nhìn khác về khu rừng.

Từ cuộc thi ảnh đến câu chuyện quảng bá điểm đến

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi là phạm vi chủ đề không chỉ tập trung vào cảnh đẹp. Các tác phẩm về con người, sinh kế, hoạt động trải nghiệm và bảo vệ môi trường được đặt ngang hàng với nhiếp ảnh phong cảnh. Cách tiếp cận này giúp hình ảnh Rú Chá được phản ánh đầy đủ hơn, trong mối quan hệ giữa thiên nhiên và cộng đồng.

Với du lịch Huế, đây cũng là cơ hội đưa một điểm đến sinh thái đến gần hơn với công chúng. Bên cạnh hệ thống di tích, lăng tẩm, chùa chiền và kiến trúc cổ, Huế còn sở hữu những không gian thiên nhiên giàu giá trị, trong đó Rú Chá là một điểm nhấn của vùng đầm phá Tam Giang.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt 34,5 triệu đồng, cùng giấy chứng nhận, các phần quà và voucher. Những tác phẩm đạt giải và ảnh tiêu biểu có thể được lựa chọn để trưng bày, phục vụ công tác quảng bá hình ảnh Rú Chá và du lịch Huế.

Du khách tham quan và chụp ảnh kỷ niệm tại rừng ngập mặn Rú Chá. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Không chỉ tạo sân chơi cho những người yêu nhiếp ảnh, cuộc thi còn mở ra một cách kể chuyện về Rú Chá bằng hình ảnh. Một tán cây chuyển màu, chiếc thuyền trên mặt nước, công việc thường ngày của người dân hay khoảnh khắc du khách trải nghiệm giữa rừng đều có thể trở thành chất liệu để giới thiệu về điểm đến.

Trong bối cảnh du lịch ngày càng chú trọng trải nghiệm thiên nhiên và những giá trị bản địa, việc quảng bá Rú Chá thông qua nhiếp ảnh có thể tạo thêm sự quan tâm đối với hệ sinh thái ngập mặn này. Quan trọng hơn, khi cảnh quan được nhìn nhận cùng đời sống cộng đồng và trách nhiệm bảo vệ môi trường, hình ảnh điểm đến không chỉ dừng ở vẻ đẹp mùa Thu mà còn gắn với câu chuyện gìn giữ tài nguyên.

Rú Chá mỗi mùa mang một diện mạo riêng, nhưng mùa chuyển lá luôn tạo nên sức hút đặc biệt. Những gam xanh, vàng đan xen, ánh sáng xuyên qua tán cây và mặt nước phẳng lặng tạo nên một không gian khác biệt giữa vùng đầm phá.

Cuộc thi “Rú Chá-Sắc màu mùa Thu” không chỉ tìm kiếm những bức ảnh đẹp mà còn góp phần ghi lại những lát cắt của một vùng đất đang được quan tâm trên hành trình khám phá thiên nhiên Huế./.

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