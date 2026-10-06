'Quán nhà Haha': Chương trình truyền hình lấy ẩm thực làm điểm chạm cảm xúc

Tiếp nối thành công rực rỡ từ “Gia đình Haha,” chương trình truyền hình thực tế mới mang tên “Quán nhà Haha” sẽ bắt đầu lên sóng lúc 20h30 ngày 17/10 và định kỳ phát sóng vào khung giờ này hàng tuần trên VTV3, kênh YouTube Yeah1 Show và ứng dụng Mango+.

Tại sự kiện ra mắt ngày 6/10, nhà sản xuất YeaH1 không chỉ hé lộ format độc đáo mà còn chính thức phát hành bài hát chủ đề “Quán nhà Haha” với tên gọi "Giữa tình người bao la," mở màn cho một trong những thương hiệu giải trí được người hâm mộ trông chờ nhất giai đoạn cuối năm 2026.

Lựa chọn góc nhìn hoàn toàn mới, “Quán nhà Haha” đưa dàn cast đến những làng quê giàu tiềm năng du lịch cộng đồng để mở quán ăn, vận hành homestay/farmstay và trực tiếp phục vụ người dân bản địa lẫn du khách. Tại mỗi chặng dừng chân, các thành viên sẽ "xắn tay áo" hòa nhập hoàn toàn vào đời sống nông thôn: Từ cuốc đất, gieo trồng, chăn nuôi, đánh bắt thủy hải sản cho đến sơ chế nguyên liệu, lên thực đơn và đứng bếp nấu nướng.

Những gương mặt quen thuộc của "Gia đình Haha" sẽ trở lại với khán giả. (Ảnh: NSX)

"Trục cảm xúc chính" của chương trình tiếp tục quy tụ 5 gương mặt quen thuộc được khán giả đặc biệt yêu mến: Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Ngọc Thanh Tâm và Duy Khánh, cùng sự đồng hành của các gia đình người bản địa và dàn khách mời bất ngờ qua mỗi chặng.

Không dừng lại ở một chương trình giải trí "Slow TV" (Truyền hình chậm) chữa lành, “Quán nhà Haha” đặt mục tiêu lan tỏa giá trị bền vững bằng việc lấy hương vị ẩm thực làm trọng tâm trải nghiệm.

Chương trình đồng hành cùng bà con hoàn thiện mô hình dịch vụ lưu trú và ẩm thực, qua đó gieo trồng hạt giống sinh kế, tạo dựng nguồn thu nhập lâu dài cho người dân. Còn khán giả sẽ không chỉ "xem để thèm" mà còn có thể trực tiếp đặt mua đặc sản địa phương, đặt tour du lịch hoặc tham gia vào nhiều hoạt động thiết thực khác giúp thúc đẩy kinh tế địa phương và giữ lửa nghề truyền thống.

Là "người anh lớn" chu toàn đảm nhận vị trí nấu chính, Jun Phạm thừa nhận việc nấu ăn cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn.

“Lúc trước nấu cho gia đình ăn thì rất đơn giản, dở một chút cũng chỉ bị mấy đứa em chê. Còn bây giờ nấu cho hàng chục thực khách mỗi ngày là áp lực cực kỳ lớn. Từ khâu chuẩn bị, căn chỉnh củi lửa cho đến quản lý chi phí... lỡ hỏng một cái là tốn cả mười mấy triệu. Nhưng qua đó, Jun học được nhiều điều giá trị và mình phải liên tục điều chỉnh công thức để lắng nghe và tôn trọng khẩu vị bản địa,” Jun Phạm chia sẻ./.

'Gia đình Haha' khép lại: Tết đoàn viên giữa Bản Liền và lời hẹn ngày trở về 'Gia đình Haha' đã khẳng định sức lan tỏa của một chương trình truyền hình nhân văn luôn có thể vượt ra ngoài khuôn khổ màn hình để đem lại những giá trị tích cực cho cộng đồng.