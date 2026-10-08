“Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Từ ngày 9 đến 11/10, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô,” với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng và trải nghiệm.

Sự kiện “Cội nguồn di sản giữa Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức nhằm phát huy giá trị Khu Nghi lễ thờ Tổ, xây dựng nơi đây trở thành không gian văn hóa tín ngưỡng, giáo dục truyền thống và điểm đến du lịch văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Sự kiện còn tạo không gian để người dân, du khách tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Điểm nhấn linh thiêng và xúc động nhất của chương trình là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng diễn ra vào lúc 9 giờ ngày 10/10 tại Khu Nghi lễ thờ Tổ. Trong không gian trang nghiêm, đoàn đại biểu cùng các nghệ nhân và đồng bào đại diện 54 dân tộc sẽ thực hiện nghi thức rước lễ, dâng lễ vật, dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương.

Nghi lễ dâng hương mang ý nghĩa hướng về nguồn cội, tôn vinh tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, qua đó lan tỏa truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” giáo dục lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Từ không gian linh thiêng của Khu Nghi lễ thờ Tổ, những ngày 10 và 11/10 sẽ tiếp nối bằng sắc màu văn hóa dân gian tại Quảng trường Hùng Vương. Những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo do các nghệ nhân, diễn viên và đồng bào Phú Thọ giới thiệu sẽ đưa công chúng đến với những giá trị văn hóa của vùng Đất Tổ. Cùng hòa vào không gian ấy là văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau và các cộng đồng dân tộc đang hoạt động tại Làng, tạo nên cuộc gặp gỡ văn hóa từ Đất Tổ đến vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Cùng với đó là sự tham gia của đồng bào Khmer tỉnh Cà Mau, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất cực Nam Tổ quốc cùng với đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng giao lưu văn hóa tạo nên không gian kết nối “Chung dòng máu Lạc Hồng”.

Trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc

Đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam dịp này, du khách còn có cơ hội tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, như làm bánh chưng, bánh giầy tại Nghi Môn, Khu Nghi lễ thờ Tổ; đánh cờ người tại Quảng trường Hùng Vương; các chương trình trình diễn văn hóa, nghệ thuật dân gian, giới thiệu nghề truyền thống, sản phẩm thủ công và ẩm thực dân tộc.

Du khách sẽ có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động khi tham gia sự kiện. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Từ những trải nghiệm văn hóa, hành trình khám phá tiếp tục được nối dài qua ẩm thực và sản vật địa phương. Không gian văn hóa, ẩm thực Hà Nội giới thiệu nghệ thuật truyền thống, sản phẩm làng nghề và những món ăn tiêu biểu của Thủ đô; không gian trải nghiệm đặc sản, trưng bày sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm làng nghề

Bên cạnh những trải nghiệm trực tiếp, câu chuyện về di sản còn được kể bằng hình ảnh tại triển lãm “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô.” Khoảng 100 ảnh, pano giới thiệu quá trình xây dựng Khu Nghi lễ thờ Tổ, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hoạt động văn hóa của cộng đồng các dân tộc và sự kết nối di sản văn hóa sẽ được trưng bày từ ngày 9 đến 11/10. Cùng với đó là không gian giới thiệu thành tựu văn hóa, thể thao, du lịch Hà Nội qua tranh, ảnh, video, ấn phẩm và tài liệu.

Với chuỗi hoạt động phong phú, “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” không chỉ mở ra một không gian để thưởng thức văn hóa mà còn tạo cơ hội để người dân, du khách gặp gỡ nghệ nhân, giao lưu cùng đồng bào các dân tộc và trực tiếp tham gia vào những hoạt động truyền thống. Qua đó, Khu Nghi lễ thờ Tổ được phát huy như một không gian văn hóa tín ngưỡng, giáo dục truyền thống và trải nghiệm du lịch văn hóa tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam./.

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