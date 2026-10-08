Tập đoàn Trung Quốc chi 1,5 tỷ euro làm chủ "cuộc chơi" tại Puma

Tập đoàn sản xuất đồ thể thao Trung Quốc Anta Sports Products Limited vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm 29,06% cổ phần của hãng đồ thể thao Puma (Đức) từ công ty đầu tư Artémis SAS của Pháp, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của thương hiệu này.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, thông báo từ trụ sở tại Herzogenaurach (bang Bavaria, Đức), Puma cho biết thương vụ chuyển nhượng số cổ phần trên của gia đình tỷ phú Pinault có giá trị khoảng 1,5 tỷ euro (1,68 tỷ USD). Anta khẳng định cam kết đầu tư lâu dài, tôn trọng sự độc lập cũng như bản sắc thương hiệu của Puma, đồng thời hiện chưa có kế hoạch đề nghị mua toàn bộ số cổ phần còn lại. Để tương xứng với tỷ lệ sở hữu mới, Anta đã đề xuất có đại diện phù hợp trong Hội đồng Giám sát của Puma.



Tổng Giám đốc điều hành Puma, ông Arthur Höld, hoan nghênh bước đi này và đánh giá cao sự tin tưởng của Anta vào chiến lược phát triển của hãng. Về phần mình, Chủ tịch Anta, ông Ding Shizhong, nhấn mạnh Puma là một "thương hiệu mang tính biểu tượng" và Anta mong muốn đóng góp kinh nghiệm kinh doanh, đặc biệt là trong mảng bán lẻ, để hỗ trợ Puma bứt phá.



Thương vụ được hoàn tất trong bối cảnh Puma – thương hiệu từng đứng thứ 3 thế giới sau Nike và Adidas – đang trải qua giai đoạn kinh doanh đầy thách thức với doanh thu sụt giảm và khoản lỗ kỷ lục trong năm ngoái.

Trái lại, Anta liên tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và từng bước thâu tóm nhiều thương hiệu quốc tế lớn như Wilson, Arc'teryx hay Atomic.

Việc bắt tay với Anta được kỳ vọng sẽ giúp Puma tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và khai thác sâu hơn tiềm năng tại thị trường Trung Quốc./.

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