Techcom Life đồng hành Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5

Khép lại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, hàng nghìn vận động viên đã cùng tạo nên một mùa giải giàu cảm hứng với những câu chuyện khai phá tiềm năng, đưa nghị lực, ý chí và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân. Trong hành trình đó, Techcom Life tiếp tục đồng hành cùng giải đấu thông qua Giải thưởng Phá kỷ lục Quốc gia cự ly 42KM và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống chủ động và không ngừng bứt phá.

Một mùa giải của những bước tiến vượt trội

Diễn ra với thông điệp "Một bước chạy. Triệu bước tiến," Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 tiếp tục quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tham gia trên những cung đường mang đậm dấu ấn văn hóa của Thủ đô.

Bên cạnh ngày thi đấu chính thức, chuỗi hoạt động tại Làng Marathon và Expo đã thu hút đông đảo người tham gia với nhiều trải nghiệm tương tác. Tại khu vực trải nghiệm của Techcom Life, các vận động viên và khách tham quan được tham gia trò chơi vận động, cá nhân hóa áo chạy và nhiều hoạt động tương tác khác.

Trước đó một ngày, giải chạy thiếu nhi Kids Run do Techcom Life tài trợ chính cũng đã mang đến một ngày hội sôi động dành cho các gia đình và hàng nghìn vận động viên nhí. Từ những bước chạy đầu đời của trẻ em đến hành trình chinh phục đường đua marathon của người lớn, mùa giải năm nay đã tạo nên bức tranh đa dạng về tinh thần thể thao và lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.

Khi hành trình vượt giới hạn quan trọng không kém đích đến

Mặc dù mùa giải năm nay chưa ghi nhận vận động viên phá kỷ lục quốc gia cự ly Full Marathon 42KM, nhiều màn trình diễn ấn tượng vẫn cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao của phong trào marathon Việt Nam.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc chinh phục một kỷ lục quốc gia luôn là hành trình đòi hỏi nhiều năm rèn luyện, sự kỷ luật trong tập luyện và tinh thần bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Chính vì vậy, giá trị của Giải thưởng Phá kỷ lục Quốc gia không chỉ nằm ở việc tìm ra người chiến thắng mà còn ở việc thúc đẩy các vận động viên mạnh dạn đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân, khai mở tiềm năng và chinh phục những kỷ lục mới.

Thông qua sáng kiến này, Techcom Life kỳ vọng tiếp tục góp phần xây dựng môi trường thi đấu khuyến khích sự tiến bộ, nơi mỗi mùa giải đều trở thành động lực để các vận động viên tiến gần hơn tới những chuẩn mực mới trong tương lai.

Tôn vinh tinh thần "Sống trọn vẹn mỗi ngày"

Đồng hành cùng Giải thưởng Phá kỷ lục Quốc gia 42KM cũng mang một ý nghĩa đặc biệt đối với Techcom Life khi doanh nghiệp vừa khép lại năm hoạt động đầu tiên với nhiều dấu ấn phát triển.

Ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life chia sẻ: "Có một điểm tương đồng thú vị giữa việc phá một kỷ lục quốc gia và xây dựng một doanh nghiệp trẻ. Cả hai đều bắt đầu từ khát vọng vượt qua những giới hạn hiện có và sự kỷ luật để theo đuổi mục tiêu đó mỗi ngày. Chỉ trong 365 ngày, Techcom Life đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng. Nhưng với chúng tôi, đó không phải là đích đến, mà là minh chứng cho những điều có thể đạt được khi không ngừng nâng chuẩn cho chính mình.”

Đó là lý do việc đồng hành cùng Giải thưởng Phá kỷ lục Quốc gia có ý nghĩa đặc biệt với Techcom Life. Giải thưởng tôn vinh những cá nhân dám thiết lập những chuẩn mực cao hơn, vượt qua giới hạn và truyền cảm hứng bằng sự bền bỉ của mình.

Cũng theo lãnh đạo Techcom Life, những giá trị đó cũng hoàn toàn phù hợp với triết lý “Sống trọn vẹn mỗi ngày” và cam kết của Techcom Life trong việc trao quyền để mỗi người xây dựng cuộc sống khỏe mạnh hơn, thịnh vượng hơn và trọn vẹn hơn.

Mỗi bước tiến đều tạo ra giá trị cho tương lai

Khép lại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5, những giá trị để lại không chỉ dừng ở thành tích trên đường đua. Từ những tiếng cười của các vận động viên nhí tại Kids Run đến những nỗ lực chinh phục thành tích đỉnh cao của các vận động viên marathon, tất cả đều phản ánh tinh thần không ngừng tiến bước vì một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Thông qua việc đồng hành cùng Kids Run với vai trò Nhà tài trợ chính và Giải thưởng Phá kỷ lục Quốc gia 42KM, Techcom Life tiếp tục cùng hệ sinh thái Techcombank mở rộng tác động của giải chạy từ một sự kiện thể thao cộng đồng thành nền tảng thúc đẩy sức khỏe, truyền cảm hứng vượt giới hạn và góp phần kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng./.

Chính thức khai mạc giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 Giải marathon lần thứ 5 tại Hà Nội thu hút hơn 14.500 vận động viên đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ góp phần phát triển thể thao, du lịch và nâng cao sức khỏe cộng đồng.