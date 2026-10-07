Emoura Phạm bị nhầm là... nhân sự hậu trường trước giờ thi

Trước khi bước lên sân khấu Miss Grand International 2026 với “Vinh quy bái tổ,” Emoura Phạm có một câu chuyện hậu trường khá đặc biệt. Khi các thí sinh đang gấp rút chuẩn bị cho phần thi, đại diện Việt Nam lại liên tục chạy sang hỗ trợ những người đẹp gặp khó khăn với trang phục.

Theo nhà thiết kế Ivan Trần, Emoura lần lượt giúp các thí sinh tháo, mặc lại những bộ trang phục cầu kỳ. Trong lúc nhân sự hậu trường liên tục nhắc cô chuẩn bị đến lượt, người đẹp vẫn chưa hoàn thiện trang phục của mình vì mải hỗ trợ mọi người.

“Vì Emoura Phạm trình diễn gần cuối nên cứ thấy thí sinh nào mặc trang phục khó khăn, mệt hoặc cần hỗ trợ, cô ấy lại tháo trang phục của mình xuống để chạy sang giúp đỡ,” Ivan Trần chia sẻ.

Theo nhà thiết kế, có thời điểm ban tổ chức còn nhầm Emoura là nhân sự hậu trường thay vì một thí sinh đang chuẩn bị cho phần thi. Khi đó, người đẹp cũng đang bị đau chân do phải liên tục mang giày cao gót giữa lịch trình dày đặc.

Sau khi hỗ trợ các thí sinh khác, Emoura mới quay lại hoàn thiện trang phục của mình để bước lên sân khấu.

Tối qua (7/10), phần thi Trang phục Dân tộc thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Đại diện Việt Nam trình diễn “Vinh quy bái tổ,” thiết kế của tác giả trẻ Phạm Minh Mẫn với sự hỗ trợ và tư vấn của mentor - nhà thiết kế Ivan Trần.

Thiết kế từng giành giải Nhất tại The Grand National Costume thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2026, lấy cảm hứng từ làng nghề làm ngựa giấy truyền thống. Hình ảnh đoàn ngựa song hành gợi liên tưởng đến vinh hiển và lòng tri ân cội nguồn.

“Vinh quy bái tổ” kế thừa tinh thần tranh dân gian Giám Mã, kết hợp bảng màu Á Đông. Hai chú ngựa và chiếc lọng là những chi tiết tạo nên hình dáng đặc trưng của thiết kế.

Trước đó, sau đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 vào cuối tháng 7, Phạm Minh Mẫn và Ivan Trần có gần một tháng để tiếp tục hoàn thiện bộ trang phục trước khi đưa lên sân khấu quốc tế.

Phần lọng được điều chỉnh kích thước để cân đối hơn với tổng thể. Ê-kíp thực hiện nhiều lần thử trang phục, cân chỉnh theo chiều cao và hình thể của Emoura Phạm, đồng thời tính toán lại trọng lượng và kết cấu bên trong để thuận tiện cho vận chuyển và trình diễn.

Sau khi tối ưu, trang phục vẫn có trọng lượng khoảng 20 kg. Phần kết cấu bên trong được tính toán để Emoura có thể di chuyển mà không bị bó chân hay hạn chế bước đi.

Chiếc lọng và hai chú ngựa là những hạng mục đòi hỏi nhiều thời gian xử lý nhất. Chiếc lọng có trọng lượng lớn, tích hợp một số kỹ thuật tạo hiệu ứng khi trình diễn. Hai chú ngựa được chăm chút trong thời gian dài bởi đây là chi tiết trung tâm của thiết kế, góp phần truyền tải tinh thần “Vinh quy bái tổ.”

Trên sân khấu tối qua, Emoura thực hiện các động tác xoay, chuyển hướng và tương tác với đạo cụ để xử lý cấu trúc lớn của trang phục. Người đẹp duy trì nhịp trình diễn trong suốt phần thi, kết hợp ánh mắt và biểu cảm khi di chuyển với thiết kế có trọng lượng đáng kể.

Sau phần thi Trang phục Dân tộc, Emoura Phạm sẽ tiếp tục bước vào những nội dung quan trọng của Miss Grand International 2026. Bán kết diễn ra tối 7/10, trước khi chung kết được tổ chức ngày 10/10 tại Bangkok, Thái Lan./.

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