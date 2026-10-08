TTXVN phối hợp với Đảng lao động Mexico phát hành sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới”

Ngày 7/10, tại Mexico, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) phối hợp với Đảng lao động Mexico (PT) phát hành cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới.”

Ấn phẩm song ngữ Anh và Tây Ban Nha gồm 46 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ các tác phẩm chính luận và phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ tháng 8/2024 đến nay, qua đó phản ánh tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Các bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đề ra những định hướng, phương châm và giải pháp nhằm hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, độc lập, tự chủ, tự cường, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực; con người là trung tâm; văn hóa là nền tảng, đồng thời không ngừng nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 4 phần, bao quát những định hướng lớn trong tư duy và đường lối phát triển đất nước: Phần 1: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; Phần 2: Kiến tạo động lực mới cho phát triển kinh tế nhanh, bền vững; Phần 3: Đặt Nhân dân vào trung tâm của mọi chính sách; Phần 4: Giữ vững hòa bình, bảo đảm an ninh, nâng cao vị thế Việt Nam.

Thông qua các bài viết và phát biểu được tuyển chọn, cuốn sách thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, chiều sâu lý luận chính trị và phong cách diễn đạt chuẩn mực của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về những lĩnh vực trọng yếu của đất nước, từ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Với 856 trang, cuốn sách không chỉ mang đến cho bạn đọc những nội dung có giá trị về lý luận và thực tiễn, mà còn giới thiệu những hình ảnh sinh động về đất nước, con người Việt Nam đang đổi mới, phát triển và vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Việc ra mắt cuốn sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới” là kết quả của việc hiện thực hóa kết quả cuộc gặp của Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico (PT), Thượng nghị sỹ Alberto Anaya Gutiérrez và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam vào tháng 8/2026.

Đây là lần đầu tiên, một cuốn sách do TTXVN xuất bản được phát hành tại Mexico trong khuôn khổ Hội thảo trao đổi lý luận về vai trò của các chính đảng và một xã hội mới.

Cuốn sách là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mexico (PT), góp phần truyền tải thông điệp về một Việt Nam hòa bình, hợp tác, phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Cuốn sách cũng đồng thời là tài liệu nghiên cứu, giúp bạn bè quốc tế tra cứu, tìm hiểu về các chủ trương, đường lối, chính sách phát triển đất nước, tinh thần mạnh mẽ vươn mình trong Kỷ nguyên mới từ nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

TTXVN, cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực đa phương tiện, đa ngôn ngữ của Đảng, Nhà nước; giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, vinh dự được giao trọng trách xuất bản ấn phẩm này.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hai đơn vị của TTXVN là Nhà xuất bản Thông tấn, Ban biên tập tin Đối ngoại khẩn trương tiến hành biên soạn, xuất bản và ra mắt bạn đọc đúng vào dịp Hội thảo trao đổi lý luận về vai trò của các chính đảng và một xã hội mới được tổ chức từ ngày 7-10/10/2026.

TTXVN xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Đảng PT của Mexico đã hỗ trợ để cuốn sách kịp thời ra mắt bạn đọc vào dịp ý nghĩa này./.

Công tác tư tưởng phát huy vai trò mở đường trong kỷ nguyên phát triển mới Công tác tư tưởng chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang dẫn dắt nhận thức xã hội thông qua công khai, minh bạch, cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại, tiếp thu phản biện xã hội.