Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất các trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/10, phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tính bao trùm, sự tin cậy và cơ hội cho mọi người là nền tảng cốt lõi của quản trị hiệu quả; đồng thời đề xuất ba trọng tâm hợp tác liên nghị viện nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả, bảo đảm khoa học-công nghệ phục vụ con người.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc lấy nhân dân làm động lực, trung tâm của mọi quyết sách và hành động đã giúp Việt Nam đạt được những thành tựu kinh tế-xã hội quan trọng sau 40 năm Đổi mới, đồng thời tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Việt Nam đang quyết tâm cải cách thể chế mạnh mẽ để kiến tạo phát triển, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn làm động lực. Quốc hội Việt Nam cũng đang đẩy mạnh hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất ba trọng tâm trong hợp tác liên nghị viện thời gian tới, gồm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị; tăng cường giám sát, minh bạch và trách nhiệm giải trình để thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả; bảo đảm khoa học-công nghệ phục vụ con người, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển.

Khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của IPU, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần lấy khác biệt làm chủ đề đối thoại, lấy đối thoại để gây dựng, củng cố niềm tin và lấy niềm tin để chuyển hóa thách thức thành cơ hội, điều kiện hợp tác cùng phát triển.

Cũng trong khuôn khổ IPU-153, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tanzania Mussa Azzan Zungu và có các cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova, Thượng nghị sỹ Ba Lan Gabriela Morawa-Stanecka và Hạ nghị sỹ Canada Robert Oliphant.

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Tanzania Mussa Azzan Zungu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chúc mừng Tanzania tổ chức thành công IPU-153, đánh giá cao nỗ lực của nước chủ nhà trong thúc đẩy vai trò của nghị viện và hợp tác liên nghị viện vì hòa bình, công bằng, công lý và phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng gửi lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Tanzania; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Tanzania, trân trọng sự ủng hộ của Tanzania trong cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây và mong muốn đưa quan hệ hai nước phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao trên các kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân; tăng cường tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa các ủy ban chuyên môn và đại biểu quốc hội hai nước; nghiên cứu khả năng ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Quốc hội.

Hai bên cũng cần phối hợp thúc đẩy đàm phán, ký kết các thỏa thuận quan trọng, trong đó có Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư.

Về hợp tác kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá quan hệ kinh tế song phương có những chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng với tiềm năng; đề nghị Tanzania ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có liên doanh viễn thông Halotel của Tập đoàn Viettel, tham gia nhiều hơn vào các dự án viễn thông, hạ tầng, chuyển đổi số và chính phủ điện tử tại Tanzania.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh môi trường pháp lý ổn định, thông thoáng là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực giàu tiềm năng như khai khoáng, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển hạ tầng.

Chủ tịch Quốc hội Tanzania Mussa Azzan Zungu đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới, coi đây là hình mẫu để Tanzania tham khảo trong quá trình triển khai “Tầm nhìn Phát triển Tanzania 2050.”

Ông khẳng định Quốc hội Tanzania sẽ nỗ lực vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam, đồng thời mong muốn cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò trong hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Đánh giá cao hoạt động của Halotel, Chủ tịch Quốc hội Tanzania hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư vào những lĩnh vực như nông nghiệp, du lịch, khai khoáng, công nghệ và phát triển hạ tầng.

Trong cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan Sahiba Gafarova, hai bên trao đổi về quan hệ song phương và hợp tác tại các diễn đàn nghị viện.

Bà Sahiba Gafarova bày tỏ vui mừng trước việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025, đồng thời mong muốn Việt Nam ủng hộ bà ứng cử Chủ tịch IPU nhiệm kỳ 2026-2029.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao việc ứng cử và năng lực lãnh đạo của bà Sahiba Gafarova, đồng thời mời bà cùng lãnh đạo Quốc hội Azerbaijan sớm thăm Việt Nam.

Tại cuộc gặp Thượng nghị sỹ Ba Lan Gabriela Morawa-Stanecka, hiện là Phó Chủ tịch IPU, hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược và tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại.

Bà Gabriela Morawa-Stanecka đánh giá Việt Nam là đối tác kinh tế, thương mại lớn nhất của Ba Lan tại Đông Nam Á, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt tại Ba Lan và mong muốn mở rộng quan hệ với khu vực thông qua Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai bên phối hợp chuẩn bị tốt các chuyến thăm cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn nghị sỹ, nhất là nghị sỹ nữ và nghị sỹ trẻ; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư thông qua thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) và sớm thông qua Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn Ba Lan vận động các nước thành viên Liên minh châu Âu còn lại ủng hộ việc gỡ thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam, đồng thời không áp dụng quá mức các biện pháp phòng vệ thương mại.

Trong cuộc gặp Hạ nghị sỹ Canada Robert Oliphant, hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Canada, đặc biệt là việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược.

Ông Robert Oliphant khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Canada và là thị trường giàu tiềm năng hợp tác thương mại; đồng thời bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Canada có thế mạnh như năng lượng, môi trường, nông nghiệp, công nghệ, luyện kim và khoáng sản.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho rằng hai nền kinh tế có tính bổ trợ và còn nhiều dư địa mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư; đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tăng cường giám sát việc thực hiện các thỏa thuận, cam kết song phương, thúc đẩy đàm phán nâng cấp khuôn khổ thương mại thế hệ mới và thỏa thuận bảo hộ đầu tư.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, các ủy ban, nhóm nghị sỹ hữu nghị, nghị sỹ trẻ, nữ nghị sỹ và đại diện địa phương; đồng thời tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Canada phát huy vai trò cầu nối quan hệ hai nước./.

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