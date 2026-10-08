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Thông tin về Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026

Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa trong thưởng thức đồ uống, tăng cường kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch gắn với xu hướng tiêu dùng xanh.

Lan Phương
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Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 sẽ được tổ chức từ ngày 9-11/10/2026 tại Công viên Thiên văn học, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.

Sự kiện do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch thực hiện, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Với chủ đề “Tinh hoa đồ uống Việt,” Lễ hội Đồ uống Hà Nội năm 2026 hướng tới tôn vinh các giá trị văn hóa trong thưởng thức đồ uống, tăng cường kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch gắn với xu hướng tiêu dùng xanh, bền vững./.

(Vietnam+)
#Lễ hội Đồ uống Hà Nội #Công viên Thiên văn học #cà phê TP. Hà Nội
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