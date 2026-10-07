Nâng cao nhận thức về dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong kỷ nguyên mới

Ngày 7/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” do Thượng tướng, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ biên.

Sự kiện hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Công an nhân dân (10/10), nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành một loại “tài sản số” đặc biệt - một tài nguyên chiến lược được ví như “vàng đen” của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI.

Quang cảnh Lễ ra mắt sách. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Loại dữ liệu này không chỉ định hình hành vi của người dùng và định hướng chính sách, mà còn tác động trực tiếp đến các lựa chọn cá nhân. Khi giá trị kinh tế của dữ liệu càng lớn, nguy cơ bị tấn công và xâm phạm càng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo vệ và quản trị.

Tại Việt Nam, cùng với việc triển khai Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 1/1/2026) đã xác lập cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân trong môi trường số. Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa giải pháp công nghệ và ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trên không gian số.

Trong thực tiễn, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Chỉ từ những thao tác đơn giản hằng ngày như nhấp chuột, chia sẻ bài viết, tìm kiếm thông tin cho đến sử dụng dịch vụ trực tuyến và thực hiện giao dịch trên môi trường số, người dùng đều có nguy cơ mất quyền kiểm soát thông tin, đe dọa trực tiếp đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính cá nhân.

Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Do đó, cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” được đánh giá là một tài liệu nghiên cứu giá trị, giải quyết những thách thức cấp bách phát sinh từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ.

Cuốn sách gồm 3 chương, tập trung làm rõ nhận thức về không gian mạng và dữ liệu cá nhân; tình hình và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân; những vấn đề đặt ra và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cuốn sách dùng cách tiếp cận hệ thống và liên ngành, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.(Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Kỷ nguyên số đòi hỏi mỗi người không chỉ biết sử dụng thành thạo công nghệ, mà quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đây là ‘lá chắn’ giúp phòng ngừa rủi ro, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng,” Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Trọng Lâm nói.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện An ninh nhân dân đã trao tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Công an và các đại biểu tham dự; đồng thời biểu dương, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách./.

Tạo hành lang pháp lý, "lá chắn số" trong bảo vệ dữ liệu cá nhân Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực đánh dấu bước chuyển quan trọng, tạo hành lang pháp lý thống nhất, bảo vệ con người trong không gian số và nền tảng phát triển bền vững chuyển đổi số quốc gia.