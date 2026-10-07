Định hình không gian văn hóa mới trên nền tảng các giá trị đặc sắc của Đất Tổ

Sau hợp nhất, Phú Thọ có cơ hội hình thành không gian phát triển văn hóa mới trên nền tảng các giá trị đặc sắc của Đất Tổ, văn hóa Mường và các vùng trung du, đồng bằng; qua đó tạo sự cộng hưởng, thống nhất trong đa dạng, biến nguồn lực văn hóa thành động lực cho sáng tạo và phát triển.

Đây là ý kiến của ông Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ ngày 7/10 về việc triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, việc hợp nhất không chỉ mở rộng không gian địa lý mà còn tạo cơ hội kết nối các giá trị văn hóa đặc sắc của Đất Tổ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Tuy nhiên, hợp nhất hành chính không đồng nghĩa với đồng nhất văn hóa. Phú Thọ cần xây dựng những giá trị, khát vọng và bản sắc phát triển chung, đồng thời bảo tồn những nét riêng của từng vùng, tạo sự thống nhất trong đa dạng.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, tỉnh tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa chủ trương, nghị quyết với đời sống văn hóa; quan tâm điều kiện để nghệ nhân trao truyền di sản, nâng cao hiệu quả thiết chế văn hóa cơ sở và phát huy vai trò của thế hệ trẻ.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Huy Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, cho biết sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng lớn, hội tụ nhiều giá trị văn hóa của các vùng trung du, đồng bằng, miền núi và cộng đồng các dân tộc. Đây là tiềm năng, thế mạnh lớn nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác lãnh đạo, quản lý và phát huy văn hóa. Tỉnh xác định văn hóa là sức mạnh nội sinh, nền tảng và động lực phát triển bền vững; không chỉ thực hiện vai trò giáo dục, tư tưởng mà còn phải tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Về phát huy văn hóa trong giới trẻ, ông Nguyễn Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết tỉnh đã đưa hát xoan vào trường học, đồng thời phối hợp với các nghệ sỹ, ca sỹ có sức ảnh hưởng để lan tỏa giá trị văn hóa trên nền tảng số. Một sản phẩm âm nhạc gắn với văn hóa Đất Tổ được triển khai thời gian qua đã thu hút gần 1 triệu lượt xem và nhận nhiều phản hồi tích cực. Từ kết quả này, ngành văn hóa tiếp tục nghiên cứu phối hợp với các nghệ sỹ để quảng bá, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của Phú Thọ.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh cần tăng cường định hướng giới trẻ trong tiếp nhận, chọn lọc thông tin trên mạng xã hội, đồng thời khuyến khích thanh thiếu niên tham gia và lan tỏa các nội dung tích cực về văn hóa. Tỉnh đang phối hợp với ngành giáo dục triển khai các chương trình về văn hóa địa phương trong trường học, kết hợp phương thức truyền thống với môi trường số, giúp thế hệ trẻ trở thành chủ thể trong gìn giữ, sáng tạo và quảng bá các giá trị văn hóa.

Thời gian qua, tỉnh tập trung bảo tồn, phát huy các giá trị di sản tiêu biểu như Đền Hùng, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, hát xoan, mo Mường, chiêng Mường; gắn văn hóa với phát triển du lịch, dịch vụ và chuyển đổi số. Toàn tỉnh hiện duy trì gần 4.000 đội văn nghệ quần chúng cơ sở, quản lý 608 lễ hội; đồng thời triển khai Chỉ thị số 27-CT/TU về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội./.

Đánh thức giá trị di sản để phát triển du lịch tại Phú Thọ Từ nền tảng các di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên phong phú, Phú Thọ từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.