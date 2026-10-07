Chuỗi sự kiện nghệ thuật, học thuật nhìn lại hành trình phát triển của Jazz Việt

Hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Khoa Jazz tổ chức chuỗi hoạt động nghệ thuật, học thuật và giao lưu quốc tế quy mô mang chủ đề "Jazz & Friends-Hội tụ và lan tỏa."

Phát biểu tại buổi công bố sự kiện ngày 7/10, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho hay đây là một cột mốc quan trọng, vừa tôn vinh chặng đường phát triển của nhạc Jazz tại Học viện, vừa điểm lại những bước chuyển mình mạnh mẽ của Jazz Việt Nam trong đời sống âm nhạc đương đại.

Khoa Jazz được thành lập năm 2013, trên nền tảng đào tạo và thực hành Jazz đã được các thế hệ giảng viên, nghệ sỹ gây dựng trước đó. Từ những lớp học ban đầu, Jazz dần trở thành một lĩnh vực đào tạo ổn định, tạo ra những nghệ sỹ tiếp tục hoạt động ở nhiều không gian khác nhau của đời sống âm nhạc.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Huy Phương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Theo Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Huy Phương, Khoa Jazz có một chặng đường phát triển còn khá trẻ nhưng đã hình thành nhiều thế hệ nghệ sỹ.

Thông tin về chuỗi sự kiện, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Mạnh, Trưởng Khoa Jazz cho hay điểm nhấn của chương trình là đêm hòa nhạc đỉnh cao “Jazz & Friends X” diễn ra tối 6/11 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Lần đầu tiên có một buổi biểu diễn quy tụ gần 100 nghệ sỹ Jazz xuất sắc đến từ Hoa Kỳ, Thụy Điển, Na Uy, Vương quốc Anh cùng các nghệ sỹ Jazz Việt Nam. Đêm diễn trở thành không gian giao thoa văn hóa đặc sắc, nơi các nghệ sĩ cùng đối thoại và hòa tấu. Từ những giai điệu kinh điển cho đến ngôn ngữ Jazz đương đại, tất cả kết hợp lại thành một tổng thể âm nhạc đa dạng nhưng thống nhất trong tinh thần sáng tạo không giới hạn.

Điểm đặc biệt của đêm hòa nhạc không chỉ nằm ở sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng thính phòng bên cạnh các nghệ sỹ Jazz mà còn là sự kết hợp với chất liệu âm nhạc truyền thống Việt Nam thông qua hòa âm, tiết tấu, ngẫu hứng và phát triển chủ đề, đồng thời được mở rộng bằng màu sắc, cấu trúc và khả năng biểu đạt của dàn nhạc giao hưởng thính phòng qua đó hình thành cuộc đối thoại giữa Jazz-giao hưởng-âm nhạc truyền thống Việt Nam.

“Đây cũng là một trong những điểm nhấn nghệ thuật quan trọng nhất của đêm hòa nhạc, thể hiện nỗ lực đưa Jazz Việt Nam từ quá trình tiếp nhận và học hỏi đến đối thoại, chuyển hóa và sáng tạo, qua đó từng bước nâng tầm ngôn ngữ Jazz Việt Nam lên trình độ hàn lâm và kinh viện,” Tiến sỹ Nguyễn Tiến Mạnh cho biết.

Nhà phê bình âm nhạc người Anh Paul Zetter và nghệ sỹ Quyền Văn Minh. (Ảnh: Hòa Nguyễn)

Nhận xét về nhạc Jazz và khoa Jazz của Việt Nam, nhà phê bình âm nhạc người Anh Paul Zetter nói: “Một trong những nhân tố quan trọng nhất đối với tôi là Việt Nam hiện tại đang được xây dựng trên một nền tảng giáo dục nhạc Jazz hết sức vững chắc. Đây chính là yếu tố quyết định cho tương lai.”

Theo ông Paul Zetter, bên cạnh việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo chuẩn hóa theo thế giới, người Việt Nam luôn có cách tiếp cận và sáng tạo nhạc Jazz theo phong cách rất riêng. Đây là chìa khóa định hình tiếng nói nhạc Jazz Việt Nam, cũng là con đường mà các quốc gia trên thế giới đều đã đi qua.

“Trước đây, khi bắt đầu học Jazz, chúng ta thường có xu hướng muốn rập khuôn theo Mỹ, Châu Âu hay các phát triển khác. Tuy nhiên, chỉ khi sử dụng nhạc Jazz như một công cụ để khai thác sâu hơn cội nguồn văn hóa, đồng thời sáng tạo dựa trên chất liệu âm nhạc Việt Nam, ví dụ như sự kết hợp với âm nhạc truyền thống, lúc đó chúng ta mới thực sự khẳng định được vị thế của nhạc Jazz Việt Nam trên bản đồ thế giới” ông Paul Zetter nói.

Nhân dịp này, Khoa Jazz cũng tổ chức Hội thảo quốc tế “Nhạc Jazz và Công nghệ âm nhạc,” công bố cuốn sách “Tác giả-Tác phẩm Jazz Việt 2026” và chương trình hòa nhạc “Jazz & Friends IX – Youth” dành cho các sinh viên tài năng vào 20h00, ngày 9/10 tại Phòng Hòa nhạc Nhỏ./.

Tạo dựng không gian mới cho giao lưu nhạc Jazz quốc tế tại Thủ đô Với sự tham gia của nghệ sỹ Việt Nam và quốc tế cùng chuỗi hoạt động biểu diễn, giao lưu, Hanoi Jazztival bước đầu cho thấy khả năng hình thành không gian giao lưu Jazz quốc tế tại Hà Nội.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí công bố về sự kiện. (Ảnh: Hòa Nguyễn)