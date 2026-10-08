Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa XIV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung 3 nhiệm vụ

Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là cơ hội để hai bên nhìn lại thành tựu hợp tác, đánh giá các thách thức hiện hữu và tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.