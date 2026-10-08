Hội nghị Trung ương 4: Quyết sách mạnh mẽ để bứt phá

Sau 4 ngày làm việc (từ ngày 5 đến 8/10/2026), Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tiếp nối những quyết sách từ đầu nhiệm kỳ, Hội nghị lần này đã cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước. Các quyết sách hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực thi, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời truyền đi thông điệp hành động quyết liệt, nghiêm minh và thực chất.

Tầm nhìn chiến lược cho thế kỷ mới

Hội nghị Trung ương 4 đã thống nhất định hướng nghiên cứu các vấn đề nền tảng thông qua Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng 100 năm tiếp theo; tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; đồng thời nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng...

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với Đảng và dân tộc. Nhìn lại một thế kỷ lãnh đạo cách mạng là đúc kết bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Việc làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết các bài học có giá trị lâu dài sẽ tạo nền tảng khoa học vững chắc cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo.

Quá trình này không đơn thuần là tổng kết lịch sử, mà là bước đúc kết bài học về lựa chọn đường lối, nắm bắt thời cơ và quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, cung cấp cơ sở khoa học cho các quyết sách tầm nhìn 2030-2130. Định hướng này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao độ trước các thế hệ mai sau của đất nước, khẳng định quyết tâm kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Bước vào giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, đất nước đối mặt với các yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân. Những chuyển biến về công nghệ, dân số, môi trường và quan hệ quốc tế đặt ra nhiều bài toán mới. Do đó, công tác tổng kết phải giúp Đảng nhận diện rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển, đồng thời chỉ ra cội nguồn sức mạnh giúp đất nước vượt qua những thử thách mang tính sống còn.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, mục đích quan trọng nhất của việc tổng kết là tìm ra "bí quyết" của thành công và các bài học cần tiếp tục phát huy để tạo thêm sức mạnh đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó, giá trị xuyên suốt vẫn là dựa vào sức mạnh của dân tộc, đặt lợi ích của đất nước và nhân dân ở vị trí trung tâm. Nguyên tắc ấy được thể hiện giản dị: những gì có lợi cho dân thì kiên quyết làm, những gì không có lợi cho dân thì kiên quyết tránh.

Cùng với đó, Trung ương đã thông qua đề cương nghiên cứu tổng thể và từng nhóm nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng phục vụ sửa đổi Cương lĩnh và chuẩn bị cho Đại hội XV. Mục tiêu là xây dựng Điều lệ Đảng khoa học, chặt chẽ, ngắn gọn, dễ thực hiện; giúp tổ chức mạnh hơn, bộ máy thông suốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, quyền lực được kiểm soát tốt hơn và quan hệ giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó.

Về nguyên tắc nghiên cứu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, mỗi đề xuất sửa đổi phải làm rõ thực tiễn đặt ra vấn đề gì, nguyên nhân ở đâu, tác động ra sao và thước đo hiệu quả phải là chất lượng phục vụ nhân dân cùng sự vững mạnh của bộ máy.

Chuyển biến thực chất trong xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo

Sức mạnh của Đảng luôn bắt nguồn từ khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn và tầm nhìn thời đại. Đại hội XIV đã đề ra các mục tiêu chiến lược, đặc biệt là quyết tâm thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm (100 năm Đảng lãnh đạo và 100 năm thành lập nước). Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là hiện thực hóa các khát vọng đó thông qua tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, dám nghĩ, dám làm của từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh tiếp tục được xác định là nhiệm vụ then chốt, quyết định sự tồn vong của chế độ. Toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc đồng bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, củng cố mối quan hệ máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để kiểm soát quyền lực và chỉnh đốn đội ngũ.

Tại Hội nghị Trung ương 4, nhiều chủ trương mới về nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn đã được thông qua, tăng cường tương tác với nhân dân. Cấp ủy phải tự kiểm tra từ phản ánh của dân, bảo vệ người góp ý ngay thẳng; lắng nghe phải đi liền với trả lời, giải quyết; vấn đề chưa thể tiếp thu phải giải thích rõ. Đổi mới phương thức lãnh đạo, khắc phục bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo hoặc xin ý kiến nhiều vòng về việc thuộc thẩm quyền; đường lối của Đảng phải được thể chế hóa thành pháp luật, chính sách đúng tinh thần, thống nhất và khả thi; phân cấp, phân quyền gắn liền với nguồn lực, năng lực và kiểm soát quyền lực. Đổi mới phương thức lãnh đạo phải bắt đầu từ lề lối làm việc, giảm hội họp, báo cáo trùng lặp, dùng chung thông tin đã kiểm chứng, dành thời gian cho cơ sở.

Trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, Trung ương xác định các đột phá chiến lược trong công tác cán bộ: Đánh giá, lựa chọn, sử dụng và sàng lọc cán bộ; tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài; hoàn thiện thể chế và phương thức quản trị cán bộ.

Đặc biệt, Đề án "Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn" thể hiện tư duy quản trị hiện đại: Trọng dụng nhân tài không đồng nghĩa với bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, cần có hình thức sử dụng phù hợp, không nhất thiết đều vào biên chế hoặc làm việc toàn thời gian tại một cơ quan, mà là tìm người qua nhiệm vụ, giữ người bằng môi trường làm việc, cơ hội sáng tạo, ghi nhận xứng đáng, tôn trọng chuyên môn và chấp nhận rủi ro khoa học có kiểm soát. Đồng thời, Quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh vừa khuyến khích làm giàu chính đáng, gắn với giữ vững bản chất của Đảng.

Theo Tiến sỹ Đoàn Văn Tình (Phó Trưởng khoa Quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công), chính sách trọng dụng nhân tài ở các lĩnh vực mũi nhọn cần vận hành dựa trên 4 trụ cột: Giao việc lớn và trao quyền thực chất, cho phép chủ động cao nhất về tổ chức, nhân sự và phương án chuyên môn, tránh tình trạng xin ý kiến qua nhiều tầng nấc. Bảo đảm nguồn lực và đầu tư dài hạn, cấp phát ngân sách theo gói nhiệm vụ đầu ra thay vì kiểm soát chi tiết từng chứng từ nhỏ lẻ. Bảo vệ người dám đổi mới, sáng tạo, thể chế hóa quy định bảo vệ nhà khoa học và cán bộ khi họ làm việc vì lợi ích chung, đúng quy chuẩn nhưng gặp rủi ro khách quan. Xây dựng hệ sinh thái liên thông, kết nối viện-trường-doanh nghiệp-Nhà nước, cho phép chuyên gia dịch chuyển linh hoạt giữa khu vực công và tư, gắn trách nhiệm đào tạo đội ngũ kế cận.

Mặc dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV đã đạt nhiều kết quả quan trọng và toàn diện. Tạo đà cho giai đoạn mới, Hội nghị Trung ương 4 xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá với mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và CPI bình quân khoảng 4,5%. Để đạt được mục tiêu này, các quyết sách yêu cầu tháo gỡ triệt để điểm nghẽn thể chế, nâng cao năng lực hấp thụ vốn, khơi thông nguồn lực tư nhân, kiên quyết chống lãng phí vốn, đất đai, tài sản công và cơ hội phát triển.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần hành động, với mệnh lệnh rõ ràng: Mỗi đồng chí Trung ương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong lĩnh vực, địa bàn được phân công; chọn đúng việc trọng tâm, giải quyết đến cùng những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình; đã nhận việc phải làm, đã cam kết phải thực hiện; có tồn tại, khuyết điểm phải khắc phục, sửa chữa. Sự gương mẫu phải bắt đầu từ công việc hằng ngày, tạo chuyển biến trong từng tổ chức và cả hệ thống.

Ngay sau Hội nghị, mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên hãy cùng nhân dân bắt tay vào công việc, tháo gỡ khó khăn, mở ra cơ hội phát triển; với bản lĩnh, trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin của nhân dân./.

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Thông tấn xã Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.