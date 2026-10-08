Hội nghị Trung ương 4: Tạo động lực mới cho phát triển từ nhân lực đến tăng trưởng

Sau 4 ngày làm việc, từ ngày 5-8/10/2026, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Từ thực tiễn địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân Nghệ An kỳ vọng những quyết sách được Trung ương thông qua tại Hội nghị sẽ tiếp tục tạo cơ sở để địa phương cụ thể hóa các chủ trương lớn, vừa nâng cao chất lượng đội ngũ, vừa huy động hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững.

Nhân lực chất lượng cao - nền tảng của phát triển

Đánh giá tác động của những quyết sách mới đối với công tác cán bộ và phát triển nhân lực, ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho rằng, trong điều kiện tỉnh có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều vùng miền với điều kiện phát triển không đồng đều, việc thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Theo ông Nguyễn Viết Hưng, việc Trung ương thông qua Nghị quyết mới về cán bộ và công tác cán bộ, đồng thời thông qua Đề án “Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững” sẽ tạo thêm cơ sở để các địa phương chủ động xây dựng chính sách phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại Nghệ An, trên cơ sở đó, tỉnh đang xây dựng Nghị quyết quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.

Một trong những nội dung được chú trọng là chính sách hỗ trợ đào tạo, qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác. Dự kiến, cán bộ, công chức, viên chức được cử đào tạo tiến sỹ trong nước được hỗ trợ 150 triệu đồng; trường hợp đào tạo tiến sỹ ở nước ngoài được hỗ trợ 200 triệu đồng kèm vé máy bay.

Đối với nguồn nhân lực chất lượng cao được thu hút về tỉnh, dự kiến mức hỗ trợ được xác định theo trình độ và thành tích. Giáo sư, Tiến sỹ khoa học được hỗ trợ 1,2 tỷ đồng; Phó Giáo sư 1 tỷ đồng; Tiến sỹ và các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành 600 triệu đồng. Người tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc các ngành, lĩnh vực cần thiết được hỗ trợ 60 triệu đồng và có thể được tăng thêm khi làm việc tại các xã miền núi khó khăn.

Cũng theo ông Nguyễn Viết Hưng, đây không chỉ là chính sách thu hút người giỏi về với địa phương mà còn hướng tới giải quyết bài toán nhân lực ở những địa bàn, lĩnh vực đang thiếu và cần đội ngũ có trình độ chuyên môn cao.

Từ góc độ này, chính sách nhân tài được kỳ vọng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ mà còn tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển của Nghệ An trong giai đoạn mới.

Tạo sức bật mới cho mục tiêu tăng trưởng

Nếu nguồn nhân lực là một trong những nền tảng dài hạn thì việc huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư được Nghệ An xác định là động lực quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết, Trung ương thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4,5%, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn.

Đối với Nghệ An, mục tiêu này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 tăng trưởng GRDP từ 12% trở lên.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế Nghệ An ghi nhận tốc độ tăng trưởng GRDP 9,75%, đứng thứ 2 vùng Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14 cả nước. Tỉnh tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, với gần 2,5 tỷ USD trong 9 tháng.

Theo ông Bùi Thanh An, để đạt được các mục tiêu tăng trưởng cao, Nghệ An sẽ huy động tối đa các nguồn lực, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng, nhất là những dự án có tính liên kết vùng, sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế.

Tinh thần xuyên suốt là triển khai đồng bộ, quyết liệt, gắn trách nhiệm của tập thể với trách nhiệm của người đứng đầu và cấp ủy viên ở từng cấp; phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm.”

Để cụ thể hóa định hướng này, Nghệ An đã ban hành danh mục 18 chương trình, đề án trọng điểm, trong đó có Đề án phát triển Nghệ An trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; mở rộng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An và nhiều chương trình có tính chất dẫn dắt phát triển.

Cùng với đó là danh mục 14 dự án đầu tư kết cấu hạ tầng trọng điểm bằng vốn đầu tư công, tập trung vào giao thông, thủy lợi, đô thị, giáo dục, tái định cư và các công trình có tính chất chiến lược. Trong đó có các dự án như đường cao tốc Hà Nội-Vientiane đoạn Vinh-Thanh Thủy; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 7, Quốc lộ 48, Quốc lộ 46; đê chắn sóng Cảng nước sâu Cửa Lò; các dự án liên quan đến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; hồ chứa nước Bản Mồng; xây dựng Trung tâm Hành chính tỉnh Nghệ An.

Nghệ An đồng thời kêu gọi đầu tư vào 15 dự án, nhóm dự án lớn, trong đó có nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh đạt quy mô sân bay cấp 4E; xây dựng các bến cảng Đông Hồi kết hợp khu bến Nam Nghi Sơn...

Đáng chú ý, Dự án Nhà máy điện khí LNG Quỳnh Lập có tổng mức đầu tư 59.372 tỷ đồng, tương đương gần 2,2 tỷ USD. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và thúc đẩy các ngành kinh tế liên quan.

Nhìn từ những kết quả và định hướng đang được triển khai, Nghệ An đang đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ tạo dựng tiềm năng sang khai thác hiệu quả các nguồn lực, từ đầu tư hạ tầng đến phát triển con người. Trong đó, chất lượng đội ngũ và hiệu quả tổ chức thực hiện sẽ quyết định khả năng biến các chủ trương, chính sách thành kết quả cụ thể.

Sau Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, những định hướng lớn về công tác cán bộ, thu hút và phát triển nhân tài cùng mục tiêu tăng trưởng cao tiếp tục đặt ra yêu cầu mới đối với từng địa phương. Với Nghệ An, việc đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án trọng điểm được xem là những yếu tố quan trọng để tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tới./.

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV Thông tấn xã Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.