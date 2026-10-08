Thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc

Một trong những nền tảng quan trọng nhất của mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc chính là sự gắn bó giữa con người với con người. Đó là ý kiến của bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh tại Lễ kỷ niệm Ngày lập quốc Đại hàn Dân quốc-Hàn Quốc (3/10), do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng 8/10, tại Thành phố.

Phát biểu chúc mừng kỷ niệm Ngày lập quốc của Hàn Quốc, bà Trần Thị Diệu Thúy nêu rõ sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và Hàn Quốc đã phát triển mạnh mẽ, thực chất và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 đã mở ra một giai đoạn phát triển mới.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chúc mừng kỷ niệm Ngày lập quốc của Hàn Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, hiện nay, khoảng 350.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc; khoảng 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

Những cộng đồng này cùng với các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn đang trở thành những nhịp cầu tự nhiên, góp phần đưa hai dân tộc đến gần nhau hơn.

Hiện đang có hơn 80.000 người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc, cùng hàng nghìn doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn Thành phố. Cộng đồng người Hàn Quốc không chỉ đóng góp vào kinh tế Thành phố mà còn trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội, văn hóa và giao lưu nhân dân của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cộng đồng người Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc chính là những cầu nối sống động nhất của tình hữu nghị Việt-Hàn.

Bà Trần Thị Diệu Thúy khẳng định với vai trò là tổ chức hữu nghị nhân dân, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định là một trong những cầu nối góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thời gian tới, Hội mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học, hội đoàn và cộng đồng người Hàn tại Thành phố để tổ chức ngày càng nhiều hoạt động giao lưu thiết thực, gần gũi và có chiều sâu; đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thanh niên, du lịch, cộng đồng và giao lưu giữa các địa phương.

Ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm ngày lập quốc của Hàn Quốc. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi lễ ý nghĩa, ông Jung Jung Tae, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ giá trị lịch sử của ngày lập quốc 3/10 đối với nhân dân Hàn Quốc; cho rằng Hàn Quốc và Việt Nam có những tương đồng trong truyền thuyết của sự kiện lập quốc tôn vinh giá trị “cội nguồn chung” và tính “cộng đồng.”

Ngày nay, Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành những người bạn gần gũi và thân thiết. Mối quan hệ Đối tác chiến lược Toàn diện giữa hai nước đã trở nên đặc biệt và sâu sắc, trong đó sự giao lưu giữa người dân hai nước cũng đang ngày càng trở nên sâu rộng và bền chặt.

Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Hội Hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng vai trò là cầu nối quan trọng trong hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Thông qua nhiều hoạt động giao lưu đa dạng, từ văn hóa, giáo dục đến kinh tế, khoa học-công nghệ, thể thao, du lịch và hoạt động cộng đồng đóng góp cho xã hội, Hội hữu nghị Việt-Hàn Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối người dân hai nước, giúp hai dân tộc có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Nhấn mạnh đến vai trò của ngoại giao nhân dân đối với tương lai quan hệ Hàn Quốc và Việt Nam, ông Jung Jung Tae cam kết, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ, cố gắng đồng hành với Hội hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm văn hóa, giáo dục, thanh niên và giao lưu nhân dân./.

Phát huy vai trò cầu nối công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc Trong chuyến thăm FPT Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kỳ vọng doanh nghiệp không chỉ mở rộng thị trường mà còn tăng cường R&D, tiếp nhận công nghệ tiên tiến để tạo thêm giá trị cho Việt Nam.

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