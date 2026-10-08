Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đồng chủ trì Phiên họp lần thứ 2 Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026./.
Việt Nam-Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất, củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
Việt Nam và Trung Quốc nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực đồng thời kiểm soát, xử lý thỏa đáng bất đồng, góp phần duy trì đà phát triển ổn định và bền vững của quan hệ song phương.