Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam

Trong chương trình thăm chính thức Lào, chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith thực hiện nghi thức khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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