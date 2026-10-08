Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam

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Hai thủ tướng Việt Nam và Lào đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào
Chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Trong chương trình thăm chính thức Lào, chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước Việt-Trung
Việc Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ông Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV
Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tư đã hoàn thành chương trình, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.
Quan hệ Việt-Trung duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư và bế mạc Hội nghị Trung ương 4
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Chiều 8/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp Phiên bế mạc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Chiều 8/10, tại Vientiane, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Vientiane bắt đầu thăm chính thức Lào
Trong chuyến thăm, Thủ tướng sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Lào để trao đổi về tình hình hợp tác thời gian qua và thống nhất phương hướng thúc đẩy hợp tác trong những tháng cuối năm.
Tổng thống Panama và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài liệt sỹ vô danh Lào
Nhân chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, chiều 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào.
Giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Campuchia trong kỷ nguyên phát triển
Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là cơ hội để hai bên nhìn lại thành tựu hợp tác, đánh giá các thách thức hiện hữu và tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào
Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.
Xác định đúng ưu tiên và chuyển nguồn lực thành năng lực phát triển đất nước
Các bộ, ngành và địa phương cần tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật nhằm khơi thông các nguồn lực cho đầu tư và sản xuất kinh doanh.
Thúc đẩy tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc
Thông qua nhiều hoạt động từ văn hóa, giáo dục đến kinh tế, khoa học-công nghệ, thể thao, du lịch, Hội hữu nghị Việt-Hàn TP Hồ Chí Minh đã kết nối người dân hai nước, giúp hai dân tộc hiểu nhau hơn.
Khơi thông “điểm nghẽn” nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy nhà nước
Theo các chuyên gia kinh tế, việc khơi thông mọi “điểm nghẽn” tư duy và cơ chế được coi là mệnh lệnh từ thực tiễn để nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của bộ máy nhà nước.
Chưa có phương án chính thức về điều chỉnh địa giới 8 xã phía Nam của Lâm Đồng
Thay đổi liên quan đến địa giới hành chính, tổ chức chính quyền, quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp tại Lâm Đồng được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chính thức.
Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia
Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng.
Hãng KPL: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai nước
Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) có bài viết khẳng định chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ góp phần thúc đẩy cụ thể hóa nội hàm ‘gắn kết chiến lược’ giữa hai nước.
TTXVN phối hợp với Đảng lao động Mexico phát hành sách “Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới”
Ấn phẩm song ngữ Anh và Tây Ban Nha gồm 46 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ các tác phẩm chính luận và phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm từ tháng 8/2024 đến nay.
Đảng Cộng sản Áo khâm phục câu chuyện Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Lãnh đạo Đảng Cộng sản Áo đánh giá cao chính sách của Việt Nam lấy người dân làm trung tâm, không để ai bị bỏ lại phía sau, chính sách đối ngoại hòa bình, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.
Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 8-9/10/2026.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất các trọng tâm hợp tác liên nghị viện
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất ba trọng tâm hợp tác liên nghị viện nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, bảo đảm khoa học-công nghệ phục vụ con người.
Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, gắn kết chiến lược Việt-Lào
Chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp tục khẳng định Việt Nam và Lào luôn dành ưu tiên hàng đầu cho việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước.
Việt Nam tham gia tích cực khóa họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc
Trong suốt khóa họp, đoàn Việt Nam đã chủ động tham gia các hoạt động của Hội đồng Nhân quyền, tích cực đóng góp tại các phiên tham vấn, thương lượng.
Việt Nam-Liên bang Nga chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo nguồn nhân lực
Ông Nguyễn Thanh Nghị đề nghị hai bên cần lựa chọn một số lĩnh vực công nghệ chiến lược để xây dựng các chương trình hợp tác dài hạn; đẩy mạnh đào tạo kỹ sư, tăng cường trao đổi chuyên gia...
Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương
Nghị quyết nêu kiên định mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu tăng trưởng đạt "2 con số" gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.