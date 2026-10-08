Thư mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Nhân dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kỷ niệm tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ Trung ương và Bang Gujarat; ngày 8/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi./.
Việt Nam-Ấn Độ mở rộng kết nối doanh nghiệp trong kinh tế số
Doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ đang tăng cường kết nối trong thương mại điện tử, công nghệ và đầu tư, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường và thúc đẩy các dự án hợp tác theo hướng thực chất.