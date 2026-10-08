Chính trị

Thư mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, nhân dịp ông tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ và Bang Gujarat.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Nhân dịp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kỷ niệm tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ Trung ương và Bang Gujarat; ngày 8/10/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi./.

(TTXVN/Vietnam+)
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