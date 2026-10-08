Khơi dậy tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Ấn Độ

Ngày 8/10, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh đã có các cuộc gặp với lãnh đạo bang Gujarat của Ấn Độ nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch.

Các cuộc gặp giữa hai bên đã mở ra nhiều hướng đi thực chất cho việc khơi dậy tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp và thương mại hàng đầu của Ấn Độ.

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, trong các cuộc gặp với Thủ hiến bang Gujarat Bhupendra Patel và Phó Thủ hiến Harsh Sanghavi, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đánh giá cao vai trò và vị thế của Gujarat với thế mạnh về sản xuất công nghiệp, hóa chất, dệt may, cảng biển và logistics.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với các bang có tiềm năng kinh tế lớn của Ấn Độ, trong đó có Gujarat, nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Theo Đại sứ, các doanh nghiệp hai bên có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, hóa chất, dệt may, sản xuất nguyên phụ liệu và các ngành công nghiệp công nghệ cao. Đại sứ đề nghị chính quyền bang Gujarat tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội, triển khai và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại bang.

Hiện tại, doanh nghiệp VinFast của Việt Nam đang có định hướng mở rộng hoạt động đầu tư tại thị trường Ấn Độ, với mục tiêu phát triển các hoạt động kinh doanh, phân phối sản phẩm và hệ sinh thái xe điện tại bang Gujarat.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ kỳ vọng chính quyền bang Gujarat hỗ trợ Vinfast tiếp cận thị trường, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, cấp phép hoạt động theo quy định và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án hợp tác, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển giao thông bền vững tại địa phương.



Về phía Gujarat, lãnh đạo bang đánh giá cao triển vọng hợp tác kinh tế với Việt Nam, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn và hướng dẫn các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu môi trường đầu tư, cơ chế chính sách cũng như các thủ tục cần thiết để triển khai hoạt động tại bang.

Các lãnh đạo bang Gujarat rất quan tâm đến triển vọng thúc đẩy hợp tác văn hoá, logistics và du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh với việc kết nối các tuyến du lịch Phật giáo tại Ấn Độ (Buddhist Circuit) với các điểm đến văn hóa, tâm linh tại Việt Nam. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Hai bên nhất trí tăng cường kết nối giữa các cơ quan chức năng, hiệp hội ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp nhằm xác định các dự án hợp tác cụ thể, có tính khả thi và mang lại lợi ích thiết thực.

Trong lĩnh vực du lịch và giao lưu văn hóa, hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh và du lịch Phật giáo. Lãnh đạo bang Gujarat bày tỏ mong muốn tăng cường thu hút khách du lịch Việt Nam, đồng thời thúc đẩy kết nối giữa các doanh nghiệp lữ hành hai nước, xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách.

Hai bên trao đổi về khả năng kết nối các tuyến du lịch Phật giáo tại Ấn Độ (Buddhist Circuit) với các điểm đến văn hóa, tâm linh tại Việt Nam; tăng cường quảng bá các di sản, giá trị văn hóa và điểm đến du lịch của hai nước.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đề nghị phía Gujarat nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp du lịch phát triển các chương trình tham quan, kết nối điểm đến, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác du lịch song phương.

Bên cạnh đó, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh và các lãnh đạo bang Gujarat cũng trao đổi về khả năng tăng cường hợp tác giữa các địa phương của hai bên, trong đó có việc nghiên cứu thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa các thành phố, địa phương có tiềm năng và thế mạnh bổ trợ lẫn nhau.

Hai bên cho rằng việc thúc đẩy hợp tác cấp địa phương sẽ góp phần mở rộng các kênh giao lưu, tạo điều kiện cho doanh nghiệp kết nối, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, quản lý đô thị, du lịch và văn hóa.

Liên quan đến các hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại, hai bên trao đổi về sự kiện Vibrant Gujarat dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027. Đây là diễn đàn quan trọng nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại giữa Gujarat với các đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ Trịnh Minh Mạnh đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi và phối hợp chặt chẽ nhằm thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại tại bang Gujarat./.

Thúc đẩy hợp tác thực chất Việt Nam-Ấn Độ trong lĩnh vực công nghệ cao Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ mong đối tác Ấn Độ chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và mở ra cơ hội hợp tác cụ thể với cộng đồng khoa học-công nghệ Việt Nam nói chung và Khu Công nghệ cao Hòa Lạc nói riêng.