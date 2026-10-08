Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội của Lào

Việt Nam-Lào nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh.