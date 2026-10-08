Chính trị

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội của Lào

Trong chương trình thăm chính thức Lào, tối 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Laopaoxong Navongxay. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Boviengkham Vongdala. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
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NGHỊ QUYẾT 59 - HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG TÌNH HÌNH MỚI

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