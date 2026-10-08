Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội của Lào

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Đưa hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào ngày càng gắn kết chiến lược
Hai Bộ trưởng Quốc phòng thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung quan hệ hợp tác, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, xây dựng , ký kết kế hoạch hợp tác năm 2027.
Khơi dậy tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với Ấn Độ
Việt Nam coi trọng tăng cường hợp tác với các bang có tiềm năng kinh tế lớn của Ấn Độ, trong đó có Gujarat, nhằm cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước.
Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa XIV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung 3 nhiệm
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung 3 nhiệm vụ.
Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa XIV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 kết quả chủ yếu
Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 kết quả chủ yếu.
Thư mừng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Thư chúc mừng tới Thủ tướng Narendra Modi, nhân dịp ông tròn 25 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu chính phủ và Bang Gujarat.
Văn phòng thường trú KBS của Hàn Quốc mở lại tại Việt Nam
Việc KBS mở lại Văn phòng thường trú tại Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong hợp tác báo chí, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc.
Bế mạc Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 18
Các diễn giả cho rằng để quản lý cạnh tranh, cần dựa vào luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS), tăng cường đối thoại và xây dựng các cơ chế quản lý phù hợp.
Hội nghị Trung ương 4: Quyết sách mạnh mẽ để bứt phá
Hội nghị Trung ương 4 đã cụ thể hóa một bước quan trọng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng với quản trị quốc gia và phát triển đất nước.
Hội nghị Trung ương 4: Tạo động lực mới cho phát triển từ nhân lực đến tăng trưởng
Chính sách nhân tài được kỳ vọng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ mà còn tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực quản trị và đáp ứng yêu cầu phát triển của Nghệ An.
Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng đăng toàn văn Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Hai thủ tướng Việt Nam và Lào đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào
Chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đồng chủ trì Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam
Trong chương trình thăm chính thức Lào, chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ khởi động dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào-Việt Nam.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith
Trong chương trình thăm chính thức Lào, chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Việt Nam-Lào nhất trí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của quan hệ chính trị tin cậy, định hướng cho tổng thể quan hệ hai nước; duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy các cơ chế hợp tác trên tất cả các kênh.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và CCCD tại Lào
Trong chương trình thăm chính thức Lào, chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith dự Lễ bàn giao Hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.
Ngoại giao nghị viện ngày càng phát huy vai trò tích cực trong việc củng cố tin cậy chính trị giữa hai nước Việt-Trung
Việc Chủ tịch Quốc hội thăm Trung Quốc một lần nữa khẳng định Việt Nam luôn nhất quán coi quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Ông Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV
Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.
Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ Tư đã hoàn thành chương trình, thông qua Nghị quyết Hội nghị cùng các nghị quyết, quy định, đề án và những nội dung thuộc thẩm quyền.
Quan hệ Việt-Trung duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư và bế mạc Hội nghị Trung ương 4
Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức.
Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Chiều 8/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp Phiên bế mạc.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11-15/10/2026.
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith
Chiều 8/10/2026, tại Thủ đô Vientiane, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.
Lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Chiều 8/10, tại Vientiane, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith chủ trì Lễ đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Vientiane bắt đầu thăm chính thức Lào
Trong chuyến thăm, Thủ tướng sẽ hội đàm song phương với Thủ tướng Lào để trao đổi về tình hình hợp tác thời gian qua và thống nhất phương hướng thúc đẩy hợp tác trong những tháng cuối năm.
Tổng thống Panama và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.
Thủ tướng Lê Minh Hưng đặt vòng hoa tại Đài liệt sỹ vô danh Lào
Nhân chuyến thăm chính thức CHDCND Lào, chiều 8/10, tại Thủ đô Vientiane, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài liệt sỹ vô danh Lào.
Giai đoạn hợp tác mới Việt Nam-Campuchia trong kỷ nguyên phát triển
Chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là cơ hội để hai bên nhìn lại thành tựu hợp tác, đánh giá các thách thức hiện hữu và tái khẳng định quyết tâm đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.
Thủ tướng Lê Minh Hưng bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào
Chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith.