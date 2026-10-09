Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông năm 2026: Hội tụ sắc màu - Lan tỏa bản sắc

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông; tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 diễn ra từ ngày 9-11/10/2026 tại tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân, vận động viên, diễn viên đến từ 11 tỉnh có đồng bào dân tộc Mông sinh sống gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk.

Điểm nhấn trong chương trình là lễ khai mạc tối ngày 9/10/2026, với chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông-Hội tụ và tỏa sáng." Chương trình bế mạc diễn ra tối 11/10/2026 tại phố đi bộ Mường Thanh, với chủ đề “Sắc Mông hội tụ-Tinh hoa lan tỏa.”

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức.

Sự kiện nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Mông; tăng cường giao lưu, quảng bá văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Trong khuôn khổ ngày hội sẽ có các hoạt động trình diễn khèn Mông, giới thiệu văn hóa truyền thống, trình diễn trang phục, thể thao, trò chơi dân gian; không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và trưng bày sản phẩm văn hóa, sản vật, sản phẩm OCOP của các xã, phường trên địa bàn tỉnh; đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Điện Biên đến người dân, du khách./.

Tôn vinh bản sắc dân tộc Mông, lan tỏa sức mạnh văn hóa Việt Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên năm 2026 diễn ra từ ngày 9-11/10/2026, với sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh.