Hội nghị lần thứ tư BCH TW khóa XIV: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung 3 nhiệm vụ

Chiều 8/10/2026, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành phiên bế mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.
Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập trung 3 nhiệm vụ:
Thứ nhất, cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Hội nghị.
Thứ hai, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá.
Thứ ba, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của Nhân dân./.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên Bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.