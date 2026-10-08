Đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Panama bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả

Ngày 8/10, Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân Maricel Cohen De Mulino rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã trả lời phỏng vấn của báo chí về những dấu ấn và kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm:

- Xin Thứ trưởng chia sẻ những dấu ấn và kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm của Tổng thống Panama vừa qua?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026. Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của Panama sau 14 năm và cũng là chuyến thăm cấp Nguyên thủ Mỹ Latinh đầu tiên đến Việt Nam sau khi Đảng ta tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chuyến thăm mở ra giai đoạn phát triển mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Panama, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới.

Trong bầu không khí hữu nghị, chân tình, cuộc hội đàm hết sức thành công giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống José Raúl Mulino và các cuộc hội kiến giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất những định hướng chiến lược đưa quan hệ song phương bước sang một giai đoạn phát triển mới theo hướng thực chất, hiệu quả, toàn diện và bền vững hơn. Chúng ta cảm nhận rất rõ sự thông điệp Việt Nam coi trọng vị thế và vai trò của Panama tại khu vực Mỹ Latinh, và ngược lại, phía Panama cũng dành sự coi trọng đặc biệt cho vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á. Tuyên bố chung cấp cao giữa hai nước đã thể hiện ý chí chính trị, tầm nhìn chiến lược và cam kết mạnh mẽ của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama, tạo dựng nền tảng và định hướng quan hệ cho giai đoạn phát triển mới của mỗi bên.

Cùng với đó, chuyến thăm đã tạo ra bước đột phá mạnh mẽ về thể chế và khung pháp lý cho hợp tác song phương, biến cam kết thành hành động thông qua việc ký kết 10 văn kiện hợp tác quan trọng trên các lĩnh vực an ninh, nông nghiệp, vận tải, hải quan, du lịch, đào tạo, thương mại, qua đó tạo ra những giá trị lớn hơn, hài hòa với lợi ích quốc gia gắn với các mục tiêu phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, tiềm năng và nhu cầu hợp tác.

Chuyến thăm cũng đã mở ra một tư duy mới về hợp tác, trong đó hai nước không chỉ dừng lại ở trao đổi hàng hóa truyền thống, mà còn nhìn nhận tiềm năng, kết nối chiến lược logistics tầm cỡ quốc tế của Panama với hệ thống hạ tầng hàng hải, hàng không, trung tâm tài chính-ngân hàng và đặc biệt là Kênh đào Panama, đưa Việt Nam gắn kết chặt chẽ và ổn định hơn với thị trường và chuỗi cung ứng khu vực Mỹ Latinh-Caribe.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, doanh nghiệp hai nước có cơ hội trao đổi, tìm hiểu và hợp tác nhằm xây dựng nền tảng gắn kết mạnh mẽ giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Panama thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Thông qua Diễn đàn, Việt Nam và Panama đã cùng chuyển tải thông điệp mạnh mẽ về các chính sách, biện pháp của Chính phủ hai nước trong cải thiện môi trường đầu tư, mở cửa thị trường và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

- Vậy thưa Thứ trưởng, để những cam kết và kết quả tốt đẹp đó nhanh chóng đi vào cuộc sống, trong thời gian tới, hai bên sẽ tập trung triển khai những trọng tâm gì?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Vấn đề bây giờ là hành động, là làm sao để hiện thực hóa tầm nhìn của Lãnh đạo cấp cao thành những kết quả hợp tác, những dự án và lợi ích cụ thể cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Theo đó, với chủ trương lấy hiệu quả cụ thể làm thước đo, lấy lợi ích của nhân dân hai nước làm mục tiêu, chúng ta cần thông tin đầy đủ với những phương thức, cách thức phù hợp đến các bộ, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp cũng như nhân dân về những kết quả quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm, đặc biệt là việc tăng cường hợp tác thực chất giữa hai bên. Các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp cũng trên cơ sở đó xây dựng những kế hoạch triển khai, kế hoạch hành động hoặc có những biện pháp rất cụ thể để tranh thủ và phát huy tiềm năng của hợp tác giữa hai nước trong từng lĩnh vực.

Đồng thời, hai nước tiếp tục duy trì và làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị thông qua tiếp xúc cấp cao và các cấp, các cơ chế hợp tác trên các kênh Đảng, Nhà nước, Nghị viện và giao lưu nhân dân, tạo điểm tựa vững chắc cho Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tiếp tục hiện thực hóa các cơ hội và tiềm năng hợp tác giữa hai bên.

Hai bên cũng cần mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mới thiết thực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Chúng ta cần không chỉ hợp tác tốt tại các lĩnh vực truyền thống mà phải cụ thể hóa ngay các thỏa thuận vừa hợp tác sang những lĩnh vực mà Panama có thế mạnh vượt trội và Việt Nam đang có nhu cầu lớn như dịch vụ cảng biển, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, vận tải, tài chính-ngân hàng, giáo dục-đào tạo và du lịch... qua đó kiến tạo những nguồn lực cụ thể cho giai đoạn phát triển mới của mỗi nước.

Về kinh tế, thương mại, trên cơ sở khuôn khổ thể chế và pháp lý được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần tích cực, chủ động tận dụng cơ hội để tiếp cận thị trường và các cơ hội kinh tế tại Mỹ Latinh. Và chiều ngược lại, Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Panama tiếp cận các cơ hội tại thị trường ASEAN.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam và Panama sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế lớn, đặc biệt là tại Liên hợp quốc. Hai nước chia sẻ quan điểm về độc lập, tự do, chủ quyền, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo vệ chủ nghĩa đa phương với tầm nhìn chung vì hòa bình, hợp tác và phát triển, do đó sự phối hợp tại các diễn đàn toàn cầu sẽ tiếp tục nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước, đóng góp thiết thực vào hòa bình, ổn định và phát triển của hai khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino đã thành công rất tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng. Tôi tin tưởng xung lực mới từ chuyến thăm sẽ có ý nghĩa mạnh mẽ trong việc tạo thêm những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn nữa.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang!

Tổng thống Panama và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8/10/2026, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.