Có 98,64 triệu người Việt Nam đã tham gia bảo hiểm y tế

Theo thông tin tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn hệ thống quý 4 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam diễn ra ngày 8/10, số người tham gia bảo hiểm xã hội hiện là 22,64 triệu người. Trong đó, số người tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 20,05 triệu người, tăng 1,14 triệu người so với năm 2025.

Bên cạnh đó, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,64 triệu người, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025. Lũy kế đến hết tháng 9/2026, số thu Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đạt 82,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, nhấn mạnh việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp gắn chặt với tình hình phát triển kinh tế-xã hội và phản ánh trực tiếp đời sống, việc làm, thu nhập của người dân, người lao động.

Bên cạnh công tác chi trả, giải quyết các chế độ hàng tháng, Cơ quan Bảo hiểm xã hội luôn tích cực tham gia hoàn thiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội theo hướng nâng cao quyền lợi cho người tham gia, góp phần nâng cao sự tin tưởng của người lao động về chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Trong 9 tháng của năm 2026, số người hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội một lần giảm 17,32% so với cùng kỳ năm 2025. Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt KCB bảo hiểm y tế, đề nghị thanh toán chi phí KCB bảo hiểm y tế là hơn 133.300 tỷ đồng.

Ông Lê Hùng Sơn ghi nhận những kết quả toàn hệ thống đạt được trong 9 tháng đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyển biến về tác phong, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ quản lý các cấp. Ông cũng nhấn mạnh, quý 4 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của năm 2026. Theo đó, toàn hệ thống thực hiện nguyên tắc quản trị “rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ kết quả,” ưu tiên nguồn lực cho những nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành hoặc tác động trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của người tham gia. Đồng thời, tăng cường kiểm tra thực thi công vụ, kịp thời phát hiện, tháo gỡ điểm nghẽn và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Cùng với đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị toàn ngành chủ động và quyết liệt trong tổ chức thực hiện, tăng cường phối hợp giữa Trung ương và địa phương, giữa các đơn vị trong hệ thống, kịp thời tháo gỡ khó khăn từ cơ sở, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026, qua đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế./.

Cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu điện tử chậm có thể bị xử phạt hành chính Trường hợp Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã có văn bản nhắc nhở lần thứ hai nhưng cơ sở khám chữa bệnh vẫn tiếp tục gửi dữ liệu điện tử chậm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.