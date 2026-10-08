Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp hưởng chế độ nghỉ việc chưa đúng quy định

Qua rà soát 4.469 trường hợp đã được phê duyệt hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, tỉnh Phú Thọ phát hiện 15 trường hợp có sai sót cần điều chỉnh. Trong đó, một trường hợp được xác định sai thời gian nghỉ hưu trước tuổi, dẫn đến số tiền hỗ trợ phải thu hồi hơn 1 tỷ đồng. Đây là thông tin được đại diện Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý III/2026, tổ chức ngày 8/10.

Trong 15 trường hợp được phát hiện, có 14 trường hợp không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo quy định của Nghị định 178 và Nghị định 67. Đây là những trường hợp trước đó đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình (cũ) phê duyệt cho nghỉ việc, trong đó có 13 trường hợp thuộc cấp tỉnh và 2 trường hợp ở cấp xã.

Do chưa được giải ngân kinh phí hỗ trợ nên các trường hợp này không phát sinh việc thu hồi tiền. Qua rà soát, 3 người đã nghỉ hưu đúng tuổi, 8 người tiếp tục làm việc, 2 người nghỉ việc theo hợp đồng lao động và một người chuyển ngành.

Đại diện Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ cho biết, 8 trường hợp tiếp tục làm việc trên thực tế chưa nghỉ việc trước thời điểm quyết định phê duyệt được thu hồi.

Trường hợp còn lại được xác định vẫn đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi nhưng thời gian nghỉ hưu trước tuổi được tính ban đầu không chính xác, dẫn đến mức hỗ trợ cao hơn quy định. Cụ thể, thời gian nghỉ hưu trước tuổi được xác định là 7 năm 8 tháng, sau khi rà soát được điều chỉnh xuống còn 2 năm 5 tháng.

Theo đại diện Sở Nội vụ, nguyên nhân sai lệch là do quá trình nhập liệu, cộng nhầm số năm khi xử lý hồ sơ. Việc điều chỉnh không làm thay đổi điều kiện nghỉ hưu trước tuổi của người này nhưng ảnh hưởng đến mức kinh phí được hưởng.

Sau khi tính toán lại, khoản hỗ trợ được điều chỉnh từ 2.255.477.000 đồng xuống còn 1.239.084.756 đồng. Như vậy, số tiền chênh lệch phải thu hồi là 1.016.392.244 đồng.



Theo Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, người có hồ sơ được điều chỉnh công tác tại Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Toàn bộ số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng đã được thu hồi và nộp lại ngân sách Nhà nước.

Cũng theo Sở Nội vụ, trong tổng số 4.469 người được phê duyệt hưởng chế độ, chính sách theo hai nghị định trên, có 1.215 trường hợp thuộc tỉnh Phú Thọ cũ, 911 trường hợp thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ và 1.427 trường hợp thuộc tỉnh Hòa Bình cũ. Sau khi thực hiện sắp xếp, tỉnh Phú Thọ tiếp tục giải quyết thêm 916 trường hợp.

Ngày 15/9, Sở Nội vụ Phú Thọ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành báo cáo kết quả rà soát và gửi Bộ Nội vụ theo quy định.

Trước đó, tỉnh Phú Thọ đã thành lập đoàn kiểm tra do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện nhiều sở, ngành. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xác định đúng đối tượng, mức hưởng và bảo đảm trình tự, thủ tục trong quá trình thực hiện chính sách.

Qua rà soát, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ đánh giá việc giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi trên địa bàn cơ bản được thực hiện đúng quy định, trình tự, thủ tục và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Việc kịp thời phát hiện, điều chỉnh các trường hợp chưa phù hợp nhằm bảo đảm chính sách được thực hiện đúng đối tượng, đúng mức hưởng, đồng thời góp phần phòng ngừa nguy cơ thất thoát ngân sách Nhà nước. Đối với trường hợp tính sai thời gian nghỉ hưu trước tuổi, số tiền chênh lệch hơn 1 tỷ đồng đã được thu hồi, nộp lại ngân sách theo quy định./.​​

Bộ Nội vụ: Báo cáo rà soát người nghỉ việc hưởng chế độ Nghị định 178 trước ngày 15/9 Bộ Nội vụ yêu cầu tổng rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước và báo cáo trước ngày 15/9.