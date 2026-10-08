Đề xuất tăng thời hạn phiếu chuyển khám chữa bệnh bảo hiểm y tế lên 20 ngày

Bộ Y tế đang sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2025/TT-BYT quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó đề xuất đẩy mạnh sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại điện tử.

Dự thảo hiện đang lấy ý kiến nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế.

Theo dự thảo, phiếu chuyển cơ sở khám chữa bệnh có thể được lập bằng bản giấy hoặc bản điện tử và có thời hạn sử dụng 20 ngày kể từ ngày ký, thay vì 10 ngày như quy định hiện nay.

Người bệnh có thể sử dụng phiếu chuyển và phiếu hẹn khám lại trên ứng dụng VNeID, hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế, văn bản điện tử có ký số hoặc bản giấy có mã QR để tra cứu. Phiếu được hiển thị trên ứng dụng quản lý sức khỏe điện tử của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định có giá trị tương đương bản giấy.

Đối với phiếu hẹn khám lại, người bệnh phải đến cơ sở khám chữa bệnh trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu. Trường hợp không thể đến đúng thời gian hẹn, người bệnh có thể liên hệ bác sĩ hoặc cơ sở điều trị để đặt lịch khác.

Dự thảo cũng đề xuất nghiên cứu chức năng tự động nhắc lịch, đồng thời hỗ trợ người thân tra cứu phiếu hẹn của trẻ em, người cao tuổi và người phụ thuộc trên các ứng dụng điện tử.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất cấp phiếu chuyển có giá trị 1 năm đối với người mắc bệnh mạn tính hoặc phải điều trị dài ngày thuộc danh mục do Bộ Y tế quy định.

Nếu trong quá trình điều trị, cơ sở tiếp nhận phát hiện thêm một bệnh khác cũng thuộc danh mục này, người bệnh không phải làm thêm phiếu chuyển.

Dự thảo đồng thời bổ sung danh mục một số bệnh y học cổ truyền được khám chữa bệnh tại cơ sở cấp chuyên sâu lĩnh vực y học cổ truyền, phục hồi chức năng; điều chỉnh một số danh mục bệnh như đái tháo đường, suy tim, tăng huyết áp.

Dự thảo cũng đề xuất thay đổi cách chuyển người bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh. Theo đó, việc chuyển người bệnh sẽ căn cứ vào yêu cầu chuyên môn và khả năng điều trị của cơ sở tiếp nhận, thay vì phụ thuộc cứng vào hạng bệnh viện và phân tuyến chuyên môn kỹ thuật như trước.

Dự thảo cũng đề xuất mở rộng một số đối tượng được đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu, trong đó có người công tác trong quân đội, công an khi nghỉ hưu và người khuyết tật từ 70 tuổi trở lên đăng ký thường trú tại địa bàn nơi cơ sở khám chữa bệnh đặt địa điểm hoạt động.

Theo Bộ Y tế, việc tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cần gắn với năng lực thực tế của từng cơ sở và yêu cầu chăm sóc người bệnh, đồng thời tạo điều kiện để người bệnh được tiếp tục quản lý, theo dõi phù hợp tại tuyến cơ sở./.

Cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu điện tử chậm có thể bị xử phạt hành chính Trường hợp Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã có văn bản nhắc nhở lần thứ hai nhưng cơ sở khám chữa bệnh vẫn tiếp tục gửi dữ liệu điện tử chậm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.