Đề xuất cho phép vợ sử dụng tinh trùng của chồng đã qua đời để sinh con

Theo dự thảo mới nhất của Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Bộ Y tế đề xuất cho phép người vợ sử dụng tinh trùng của người chồng đã qua đời hoặc nhận phôi của chính hai vợ chồng để sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, nếu người vợ có nguyện vọng.

Đối với trường hợp người chồng bị chết não hoặc chết tuần hoàn, dự thảo cũng đề xuất cho phép người vợ nhận tinh trùng của chồng sau khi tình trạng chết não hoặc chết tuần hoàn được xác định để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Như vậy, dự thảo quy định cụ thể cả trường hợp người chồng đã qua đời và trường hợp người chồng được xác định chết não, chết tuần hoàn. Việc sử dụng tinh trùng của người chồng trong các trường hợp này đều xuất phát từ nguyện vọng của người vợ.

Các quy định trên được đặt trong nhóm điều khoản về điều kiện đối với người hiến, lấy, nhận tinh trùng, noãn, phôi. Điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục thực hiện sẽ được Chính phủ quy định cụ thể.

Bên cạnh các quy định liên quan đến tinh trùng của người chồng đã qua đời, dự thảo cũng bổ sung quy định rõ về quyền nhận tinh trùng, phôi của phụ nữ độc thân và vợ chồng hiếm muộn.

Theo dự thảo, việc hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phải được thực hiện tại cơ sở được phép lưu giữ các loại vật liệu này.

Nam từ đủ 20 tuổi trở lên được hiến tinh trùng, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên được hiến noãn. Trường hợp cặp vợ chồng có phôi dư nhưng không còn nhu cầu sử dụng cũng có thể hiến số phôi này.

Đối với người nhận, dự thảo yêu cầu phải đủ sức khỏe và được tư vấn độc lập. Tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ được sử dụng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng để sinh con.

Việc nhận noãn tiếp tục được dự thảo quy định đối với người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh. Việc hiến và nhận tinh trùng, phôi được thực hiện theo nguyên tắc vô danh giữa người hiến và người nhận.

Dự thảo Luật đang được Bộ Y tế hoàn thiện, trong đó mở rộng phạm vi điều chỉnh sang tinh trùng, noãn và phôi. Theo Bộ Y tế, việc sửa đổi nhằm khắc phục những khoảng trống pháp lý phát sinh sau 20 năm thi hành Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác năm 2006./.

Cần phân biệt rõ hiến tạng sau khi chết với hiến bộ phận cơ thể khi còn sống Các chuyên gia cho rằng, nếu mở rộng quyền hiến cho người chưa thành niên, pháp luật phải đi kèm những “hàng rào” đủ chặt để bảo vệ người hiến và bảo đảm tính tự nguyện.