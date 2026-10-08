Mưa lớn gây ngập, chia cắt nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, giao thông gián đoạn, một số nơi chia cắt cục bộ.

Trước tình hình trên, các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện khơi thông dòng chảy, kiểm soát giao thông và hỗ trợ người dân chủ động ứng phó.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường từ Quốc lộ 1A (đoạn cầu Ô Sông) dẫn vào thôn Long Yên, xã Bình Sơn bị nước bao phủ, có nơi ngập sâu khoảng 40 cm. Người và phương tiện không thể di chuyển vào khu dân cư phía bên trong.

Để bảo đảm an toàn, địa phương đã giăng dây, đặt biển cảnh báo, kiểm soát việc đi lại tại điểm xung yếu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Bình Sơn cho biết đã chỉ đạo các trưởng thôn vận động người dân cùng tham gia khơi thông cống rãnh, dòng chảy tại những vị trí ách tắc, tạo lối thoát nước, hạn chế tình trạng nước dâng cao và kéo dài.

Tại xã Vạn Tường, lượng mưa lớn trong 24 giờ qua làm mực nước dâng nhanh, gây ảnh hưởng đến tuyến đường dẫn vào khu dân cư Cà Ninh (thôn Thượng Hòa), khu dân cư 12, 13 (thôn Đông Lỗ) và khu dừa nước Cà Ninh (thôn Phú Long). Dự báo địa bàn tiếp tục có mưa to, lượng nước có thể đạt thêm 100-200 mm.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vạn Tường, cho biết nơi bị ngập nặng nhất là đội 2, thôn Đông Lỗ. Có điểm nước sâu từ 0,5-1 mét, ảnh hưởng đến khoảng 20-30 hộ dân. Trước tình hình trên, lãnh đạo xã đã trực tiếp đến hiện trường thăm hỏi, động viên, ổn định tư tưởng bà con; đồng thời huy động máy móc đến khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng kéo dài.

Lực lượng chức năng của xã cũng đã kịp thời hỗ trợ các gia đình vận chuyển gia súc, tài sản đến nơi cao ráo; đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua những điểm nước sâu nếu không thực sự cần thiết.

Tuyến đường dẫn từ Quốc lộ 1A (đoạn cầu Ô Sông) vào thôn Long Yên, xã Bình Sơn, bị ngập sâu, người và phương tiện không thể qua lại. (Ảnh: Lê Phước Ngọc/TTXVN)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa tích lũy phổ biến 20-30 mm, một số nơi trên 50 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều vị trí đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái bão hòa trên 90%, làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún.

Cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở trên sườn dốc và sụt lún tại nhiều địa bàn, gồm các xã Ba Dinh, Ba Gia, Ba Tơ, Ba Vì, Ba Vinh, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Măng Bút, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trà Giang và Trường Giang.

Trước diễn biến thời tiết còn phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các điểm thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở chủ động theo dõi thông tin, hạn chế đi lại, tuyệt đối không cố vượt qua dòng nước chảy xiết; đồng thời sẵn sàng di chuyển người, gia súc và tài sản đến nơi an toàn khi có yêu cầu./.

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