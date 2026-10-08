Hợp tác quốc tế trong kỷ nguyên số: Kiến tạo mô hình giáo dục tương lai

Tìm hiểu những mô hình, phương thức giáo dục mới và tìm những cơ hội hợp tác mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đáp ứng các yêu cầu mới của giáo dục trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng từng giờ là chia sẻ của các nhà trường, các cơ sở giáo dục tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số và triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục.

Sự kiện do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức trong hai ngày 8 và 9/10, tại Hà Nội, với sự tham gia của 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiểu để hợp tác hiệu quả

Chia sẻ về mục tiêu đặt ra khi tham gia hội nghị, ông Pushkar Saran, Giám đốc Điều hành tại Đông Nam Á và Nam Á của Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) cho hay ETS mong muốn tìm hiểu AI đang kết hợp với giáo dục như thế nào ở Việt Nam.

Theo ông Pushkar Saran, Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ đang hoạt động ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thực tiễn cho thấy AI được triển khai trong giáo dục ở mỗi quốc gia có những thách thức rất riêng, không thể lấy mô hình ở nước này để áp dụng cho các nước khác. Vì vậy, cần phải thấy rõ các đặc thù riêng, các ưu tiên quốc gia cũng như hạn chế của người sử dụng ở từng quốc gia, từ đó xây dựng xây dựng các giải pháp phù hợp xoay quanh các yếu tố này.

“Vì thế, qua sự kiện, chúng tôi đặt mục tiêu quan trọng nhất là hiểu được thêm bối cảnh của Việt Nam để cùng hợp tác với các công ty, đối tác toàn cầu nhằm thiết kế sản phẩm AI áp dụng phù hợp với Việt Nam hiện nay,” ông Pushkar Saran nói.

Ông Pushkar Saran, Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ kỳ vọng có thể tìm hiểu kỹ hơn và nhu cầu của Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Đánh giá cao định hướng và quyết tâm của Việt Nam trong việc đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong các nhà trường, ông Pushkar Saran cho rằng sẽ có nhiều thách thức nhưng việc ứng dụng công nghệ AI là một chìa khóa quan trọng để Việt Nam có thể đạt được mục tiêu này. “Viện Khảo thí giáo dục Hoa Kỳ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam. Chúng tôi đã và đang hỗ trợ Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc đánh giá năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên. Kết quả này sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng lộ trình phù hợp để Việt Nam sớm đạt mục tiêu đề ra,” ông Pushkar Saran chia sẻ.

Cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến AI, Đại sứ Julien Guerrier, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam kỳ vọng thông qua hội nghị sẽ phát huy thế mạnh của châu Âu về giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy các hợp tác cụ thể với Việt Nam, nhất là trong nghiên cứu chung, AI và kỹ năng số.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks cũng cho biết các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức giáo dục Hoa Kỳ mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam, chia sẻ chuyên môn và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới; trong đó cần sự phối hợp giữa Chính phủ, các cơ sở giáo dục và khu vực tư nhân.

Các cơ sở giáo dục Việt Nam cũng hy vọng qua hội nghị và triển lãm có thể mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế để cập nhật các mô hình, phương pháp giáo dục mới, tiên tiến đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp để gắn đào tạo với thực tiễn thị trường lao động. Tiến sỹ Nguyễn Sung, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ, Tập đoàn Nguyễn Hoàng kỳ vọng doanh nghiệp sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, chủ động dự báo nhu cầu nhân lực, phối hợp với các trường đại học và đưa chuyên gia doanh nghiệp tham gia đào tạo.

Hội nghị có sự tham gia của khoảng 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. (Ảnh: Vietnam+)

Cùng đào tạo, nghiên cứu và phát triển

Theo bà Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển đổi mạnh mẽ về kinh tế số, về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh... Vì vậy, Việt Nam đánh giá rất cao sự đồng hành của các đối tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học và các tập đoàn hàng đầu trong việc cùng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành mũi nhọn, chiến lược đối với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam cũng như cùng đồng hành xây dựng các chuẩn mực về đảm bảo chất lượng gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp.

Nhấn mạnh mô hình hợp tác đẩy mạnh sự kết hợp giữa nhà trường, doanh nghiệp, các viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng, bà Thuỷ cho hay Việt Nam đang thúc đẩy việc ký kết đàm phán để các đối tác quốc tế tham gia nhiều hơn, hiệu quả hơn vào thị trường giáo dục. Trong đó, Việt Nam không chỉ tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm từ bên ngoài còn cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm những giải pháp phù hợp, đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế. Qua hợp tác, Việt Nam có thể cùng các đối tác tham gia chia sẻ, kiến tạo tri thức và những giải pháp giáo dục cho tương lai.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định ký kết hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn ABE Global (UK). (Ảnh: NC)

Tại hội nghị, hàng loạt văn bản hợp tác đã được ký kết. Trường Đại học Hoa Sen ký kết với ba trường đại học để triển khai đào tạo: ký kết với Đại học Griffith College (Ireland) về đào tạo liên thông và trao đổi giảng viên/sinh viên; ký kết với Đại học De Montfort (UK) về đào tạo đại học và thạc sỹ; ký kết với Đại học Oklahoma State (Mỹ) về hợp tác nghiên cứu khoa học… Trường Đại học Công nghệ Miền Đông sẽ hợp tác với Đại học Quốc gia Pukyong (Hàn Quốc) về phát triển chương trình giáo dục chung, hoạt động nghiên cứu chung… Trường Đại học Gia Định ký kết hợp tác với Công ty Trách nhiệm hữu hạn ABE Global (UK)...

Theo Phó giáo sư, Tiến sỹ Phạm Văn Song, Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định, việc hợp tác đào tạo với các trường đại học, doanh nghiệp quốc tế là cơ hội để sinh viên, giảng viên chia sẻ, học hỏi, từ đó, mở rộng cơ hội phát triển. “Điều này càng có ý nghĩa quan trọng khi giáo dục đang ngày càng phát triển, cơ hội việc làm của sinh viên cũng không chỉ hướng đến thị trường trong nước mà mở rộng toàn cầu,” Tiến sỹ Phạm Văn Song nói.

Khẳng định Việt Nam coi hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp bách trong đổi mới giáo dục, đặc biệt trong ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn bày tỏ mong đợi những kết quả ký kết tại hội nghị hôm nay sẽ được chuyển thành kết quả thực sự trong đào tạo, nghiên cứu, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và sự phát triển của các bên./.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT: Hợp tác quốc tế là yêu cầu cấp bách trong đổi mới giáo dục Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số cùng triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục thu hút sự tham gia của hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.