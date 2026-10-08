Quảng Trị: Kịp thời cứu 5 công nhân gặp nạn khi đang làm việc trên biển

Ngày 8/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết anh Ngô Thanh Sơn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Liêm Tiến, xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị đã kịp thời cứu 5 công nhân gặp nạn khi đang làm việc trên bè khảo sát địa chất phục vụ dự án điện gió ngoài khơi.

Cả 5 người được đưa vào bờ an toàn trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 6/10, trong lúc đi câu mực tại vùng biển cách bờ khoảng 1 km, thuộc địa bàn xã Sen Ngư, anh Ngô Thanh Sơn bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu từ nhóm công nhân đang làm việc trên bè khảo sát, thăm dò địa chất phục vụ dự án điện gió ngoài khơi.

Thời điểm này, do ảnh hưởng của sóng to, gió lớn, bè khảo sát bị hư hỏng, mất khả năng điều khiển và trôi tự do theo dòng hải lưu. Năm công nhân trên bè rơi vào tình thế nguy hiểm, cần được ứng cứu khẩn cấp.

Phát hiện sự việc, bất chấp điều kiện thời tiết bất lợi, anh Sơn đã điều khiển thuyền câu tiếp cận khu vực bè gặp nạn, tìm cách áp sát để hỗ trợ các công nhân lên thuyền. Nhờ sự ứng cứu kịp thời, cả 5 người được đưa vào bờ an toàn.

Những người được cứu gồm Anh Hồ Văn M. (sinh năm 1994, trú tại xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị); các anh Ngô Thanh C. (sinh năm 1986), Trần Văn L. (sinh năm 1990), Trần Văn C. (sinh năm 1983) và Trần Văn Q. (sinh năm 2008), cùng trú tại thôn Đồn, xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, hiện sức khỏe của 5 công nhân đã ổn định. Trong quá trình tham gia cứu nạn, phần đầu thuyền câu của anh Sơn bị hư hỏng nhẹ.

Hành động dũng cảm, kịp thời của anh Ngô Thanh Sơn không chỉ giúp 5 công nhân thoát khỏi tình huống nguy hiểm trên biển mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là nghĩa cử đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng./.

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