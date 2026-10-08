Đắk Lắk quy tập được hài cốt liệt sỹ có đầy đủ thông tin

Ngày 8/10, thông tin từ Đội K51 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây quy tập được hài cốt liệt sỹ có tên Trương Văn Tiến, sinh năm 1951 (quê quán thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk trước đây là xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Trước đó, theo thông tin của ông Lê Ngọc Hòa (73 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) cung cấp, liệt sỹ Trương Văn Tiến, thuộc Đại đội Đặc Công 201, Tỉnh đội Phú Yên (cũ), hy sinh năm 1974 trong trận đánh căn cứ Hòn Đình của địch.

Sau đó, ông Lê Ngọc Hòa được đơn vị giao chôn cất liệt sỹ tại Vùng 6, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ) nay là thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Từ thông tin của ông Lê Ngọc Hòa, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức khảo sát, đối chiếu các thông tin cùng nhân chứng xác định được vị trí chính xác và tiến hành đào xẻ, tìm kiếm.

Đến chiều tối 7/10, ở độ sâu hơn 1m, các phần xương cốt và các di vật của liệt sỹ được phát hiện. Đối chiếu với thông tin nhân chứng cung cấp cùng với di vật được phát hiện xác định là hài cốt liệt sỹ Trương Văn Tiến, các lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập theo đúng quy định.

Hiện, hài cốt liệt sỹ đang được bảo quản tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ thời gian tới.

Theo Đội K51, hài cốt liệt sỹ Trương Văn Tiến là hài cốt liệt sỹ thứ 40 (hài cốt thứ 6 xác định được danh tính) được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong “Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Kết quả trên là sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thường xuyên, liên tục của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Đắk Lắk; tinh thần sự nỗ lực, tích cực của cán bộ, chiến sỹ Đội K51; sự vào cuộc mạnh mẽ của cấp ủy, chính quyền địa phương; tấm lòng tri ân, trách nhiệm của nhân chứng, cựu chiến binh, quần chúng nhân dân trong việc cung cấp thông tin về mộ liệt sỹ./.

Tăng năng lực giám định ADN để hơn 207.000 hài cốt liệt sỹ có thêm cơ hội được xác định danh tính Việc số hóa giúp quản lý chính xác mẫu, kết nối dữ liệu ADN, hạn chế nhầm lẫn và góp phần đẩy nhanh quá trình xác định danh tính liệt sỹ.