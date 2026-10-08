Khai trương tuyến xe buýt điện có trợ giá Hà Nội-Hưng Yên

Chiều 8/10, tại Bến xe Hưng Yên (phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tổ chức khai trương tuyến xe buýt điện có trợ giá số 83 (chiều Hà Nội-Hưng Yên và ngược lại).

Tuyến có chiều dài khoảng hơn 57km, kết nối trực tiếp khu vực Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên. Tuyến xe đi qua các khu đô thị lớn như: Vinhomes Ocean Park, Ecopark và các tuyến đường kết nối Hà Nội-Hưng Yên. Tuyến áp dụng cơ chế vé trợ giá theo quãng đường với giá vé mở cửa là 3.000 đồng/lượt, mỗi km tiếp theo là 450 đồng.

Dòng xe được sử dụng là xe điện nhãn hiệu Vinfast EB8, có sức chứa 60 chỗ. Tuyến vận hành 62 lượt xe/ngày, tần suất 25-30 phút/lượt; thời gian hoạt động từ 5 giờ 00 phút-19 giờ 00 phút hàng ngày.

Cụ thể, chiều từ Hà Nội đi Hưng Yên, xe sẽ xuất phát từ Bến xe Gia Lâm, đi theo hướng Ngô Gia Khảm-Ngọc Lâm-Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Văn Linh-Nguyễn Đức Thuận-Lý Thánh Tông (Khu đô thị Vinhomes Ocean Park)-đường Giáp Hải (Khu đô thị Ecopark)-ĐT379-quốc lộ 39A-Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên) và vào Bến xe Hưng Yên.

Chiều từ Hưng Yên về Hà Nội, xe xuất phát từ Bến xe Hưng Yên, theo hướng Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên)-quay đầu tại vòng Điện Biên, Tô Hiệu-Nguyễn Văn Linh-Quốc lộ 39A-ĐT379-đường Giáp Hải (Khu đô thị Ecopark)-Lý Thánh Tông (Khu đô thị Vinhomes Ocean Park)-Lý Thánh Tông-Nguyễn Đức Thuận- Nguyễn Văn Linh (Hà Nội)-Nguyễn Văn Cừ-Ngô Gia Khảm và kết thúc tại Bến xe Gia Lâm.

Tuyến xe buýt điện Hà Nội-Hưng Yên hoạt động với tần suất từ 60-80 lượt xe/ngày. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Theo ông Đào Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, hiện trên trục hành lang phía Đông Nam, Tây Nam Hà Nội kết nối với tỉnh Hưng Yên đang có các tuyến xe cố định, tuyến xe buýt liên tỉnh trợ giá và không trợ giá gồm các tuyến 40, 47, 69, 202, 205, 207, 208 và 209.

Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển nhanh của các khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm kinh tế-xã hội trên địa bàn Hà Nội và Hưng Yên như Vinhomes Ocean Park, Ecopark... nhu cầu đi lại bằng vận tải hành khách công cộng đang gia tăng cả về quy mô và chất lượng dịch vụ.

Trong khi đó, các tuyến hiện hữu chủ yếu đáp ứng nhu cầu đi lại cơ bản, chưa tạo được sự kết nối trực tiếp giữa mạng lưới xe buýt trợ giá của Hà Nội với Trung tâm hành chính tỉnh Hưng Yên và các khu vực phát triển động lực của địa phương.

Do đó, việc bổ sung tuyến buýt điện nhằm phát triển mạng lưới giao thông vận tải công cộng, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân, tăng cường liên kết vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Lại Văn Hoàn nhấn mạnh việc đưa tuyến buýt điện số 83 vào hoạt động là bước phát triển quan trọng trong liên kết vùng và đẩy mạnh giao thông xanh giữa Hà Nội và Hưng Yên.

Tuyến xe đáp ứng nhu cầu di chuyển, làm việc, học tập, khám chữa bệnh ngày càng tăng của người dân, công nhân, học sinh, sinh viên; đồng thời góp phần giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông và bảo vệ môi trường.

Để vận hành an toàn và hiệu quả, ông Lại Văn Hoàn yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng thành phố Hà Nội bảo đảm hạ tầng, điểm dừng đón trả khách; đơn vị vận hành thực hiện nghiêm biểu đồ chạy xe, nâng cao thái độ phục vụ văn minh, lịch sự.

Tỉnh Hưng Yên mong muốn tiếp tục hợp tác toàn diện với thành phố Hà Nội để phát triển hệ thống giao thông công cộng liên vùng, góp phần xây dựng không gian vùng Thủ đô kết nối năng động và bền vững./.

Hà Nội tiếp tục thay thế đưa vào khai thác hàng loạt các xe buýt điện mới Tổng công ty Vận tải Hà Nội tiếp tục thay thế đưa xe buýt điện vào hoạt động, là một trong những bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi xanh theo kế hoạch đề ra.