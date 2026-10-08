Hơn 300 vận động viên tham gia Giải Marathon “Arabica” tỉnh Sơn La năm 2026

Ngày 11/10, tại phường Chiềng An, Giải chạy Marathon “Arabica” tỉnh Sơn La năm 2026 sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 16 đơn vị và câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động thể thao nằm trong khuôn khổ Lễ hội Càphê Sơn La lần thứ hai năm 2026, góp phần quảng bá sản phẩm càphê, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương.

Giải Marathon “Arabica” tỉnh Sơn La năm 2026 tổ chức thi đấu 5 cự ly gồm 5 km, 10 km, 15 km, 20 km và 25 km dành cho cả nam và nữ. Các vận động viên sẽ tranh tài trên cung đường qua những vùng đồi càphê đặc trưng của thành phố Sơn La trước đây, nay thuộc địa bàn phường Chiềng An và khu vực lân cận.

Theo phương án tổ chức, đường chạy xuất phát từ khu vực sân cạnh Nhà văn hóa bản Phiêng Panh, theo tuyến đường đi Mường La, qua khu vực Nam Nghè, Nhà văn hóa bản Phiêng Nghè, Sân bóng bản Phiêng Niệu, hủm đồi càphê, đỉnh đồi càphê và về đích tại cổng Ủy ban Nhân dân phường Chiềng An.

Điểm nhấn của giải là cung đường chạy giữa những triền đồi càphê xanh mướt. Thời điểm này, nhiều diện tích càphê bước vào mùa thu hoạch, những chùm quả chín đỏ nổi bật trên nền lá xanh, tạo nên không gian đặc trưng của vùng càphê Sơn La. Qua mỗi cung đường, vận động viên không chỉ tranh tài mà còn có cơ hội trải nghiệm cảnh quan nông nghiệp và đời sống vùng cao.

Để bảo đảm giải diễn ra an toàn, đúng kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang phối hợp với phường Chiềng An khẩn trương hoàn tất các phần việc phục vụ tổ chức. Các nội dung từ khảo sát, bảo đảm đường chạy, khu vực xuất phát, đích đến, điểm tiếp nước, điểm check-in đến chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường đang được rà soát.

Lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, y tế và các bộ phận phục vụ cũng được bố trí theo phương án, sẵn sàng hỗ trợ vận động viên trong suốt thời gian diễn ra giải.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, Ban tổ chức khuyến khích người dân địa phương tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và cổ vũ dọc tuyến đường chạy. Sự hưởng ứng của cộng đồng được kỳ vọng tạo không khí sôi nổi, đồng thời giúp các vận động viên và du khách có thêm trải nghiệm khi đến với Sơn La.

Việc tổ chức giải Marathon “Arabica” trong khuôn khổ Lễ hội Càphê Sơn La lần thứ hai được xem là hoạt động kết hợp giữa thể thao, quảng bá nông sản và du lịch. Thông qua giải chạy, hình ảnh vùng càphê Sơn La được giới thiệu theo một cách gần gũi, gắn với cảnh quan, đời sống và văn hóa địa phương.

Nông dân tỉnh Sơn La thu hoạch quả càphê. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Càphê hiện là một trong những cây trồng chủ lực của Sơn La. Toàn tỉnh có 36.397 ha càphê, trong đó gần 20.000 ha đang cho thu hoạch; sản lượng càphê nhân năm 2026 ước đạt khoảng 40.000 tấn. Đáng chú ý, diện tích càphê đặc sản đã đạt 1.120 ha, sản lượng gần 1.000 tấn càphê nhân, từng bước hình thành phân khúc sản phẩm chất lượng cao.

Sản phẩm càphê Sơn La từng bước khẳng định vị trí trên thị trường. Chỉ dẫn địa lý “Càphê Sơn La” hiện được 8 tổ chức quản lý; toàn tỉnh có 5 sản phẩm càphê đạt chứng nhận OCOP, gồm 1 sản phẩm 5 sao và 4 sản phẩm 4 sao.

Cùng với phát triển sản xuất và chế biến, tỉnh Sơn La đang hướng tới việc gắn vùng càphê với hoạt động du lịch trải nghiệm. Các tour “từ vườn ươm đến cốc càphê” được xây dựng tại những vùng nguyên liệu trọng điểm như Chiềng Mung, Chiềng Cơi, Muổi Nọi, qua đó giúp du khách tìm hiểu quy trình sản xuất, chăm sóc, thu hái và chế biến càphê.

Trong bối cảnh đó, Giải Marathon “Arabica” không chỉ tạo sân chơi thể thao cho vận động viên mà còn mở thêm một không gian quảng bá cho vùng càphê Sơn La. Những bước chạy qua đồi càphê, hoạt động cổ vũ của người dân và các chương trình văn hóa đi kèm được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh Sơn La đến gần hơn với du khách trong và ngoài tỉnh.

Thông qua chuỗi hoạt động của Lễ hội Càphê Sơn La lần thứ hai, địa phương tiếp tục khai thác thế mạnh từ cây càphê, kết hợp với văn hóa, thể thao và du lịch để tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm đặc trưng. Qua đó, góp phần giới thiệu hình ảnh một Sơn La thân thiện, giàu bản sắc và đang từng bước nâng cao giá trị nông sản địa phương./.

18.000 vận động viên sẽ hội tụ tại Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 Không chỉ là sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 còn được kỳ vọng góp phần quảng bá Vịnh Hạ Long và thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại Quảng Ninh.

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