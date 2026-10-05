ASIAD 2026: Hàn Quốc không đạt chỉ tiêu, nới rộng khoảng cách với Top 2

Tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026), Đoàn Thể thao Hàn Quốc giành 39 huy chương Vàng, không đạt mục tiêu đề ra và tiếp tục đứng thứ ba sau Trung Quốc và Nhật Bản. Đáng chú ý, khoảng cách với Top 2 - nước chủ nhà Nhật Bản - còn nới rộng so với kỳ ASIAD 2022 tổ chức tại Hàng Châu (Trung Quốc).



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trước thềm ASIAD 2026, Hàn Quốc đặt mục tiêu giành 40-45 huy chương Vàng và thu hẹp khoảng cách với Nhật Bản. Tuy nhiên, với 39 huy chương Vàng, thành tích của Hàn Quốc thấp nhất kể từ năm 1982, khi nước này giành 28 huy chương Vàng. Trong khi đó, Nhật Bản duy trì vị trí thứ hai và tạo khoảng cách đáng kể với Hàn Quốc.



Tại kỳ ASIAD 2022, Hàn Quốc giành 42 huy chương Vàng, so với 52 huy chương Vàng của Nhật Bản. Vì vậy, Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc (KSOC) từng hy vọng có thể tiếp tục thu hẹp khoảng cách tại Aichi-Nagoya.

Tuy nhiên, kỳ vọng này không thành hiện thực khi Nhật Bản nhanh chóng tạo cách biệt, còn Hàn Quốc không đạt kết quả như mong muốn ở nhiều môn thể thao chủ lực.



Bơi là một trong những môn ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt nhất khi Hàn Quốc chỉ giành 1 huy chương Vàng, so với 6 huy chương Vàng tại ASIAD 2023. Ở môn Bắn cung - thế mạnh truyền thống của Hàn Quốc - đoàn giành 3 huy chương Vàng, thấp nhất kể từ khi nội dung Cung phức hợp được đưa vào chương trình thi đấu năm 2014. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên kể từ năm 1978, các cung thủ nữ Hàn Quốc không giành được huy chương Vàng.



Tại môn Bắn súng, Hàn Quốc giành 3 trong tổng số 5 huy chương Vàng kỳ vọng. Taekwondo mang về 3 huy chương Vàng, nhưng chỉ có 1 huy chương Vàng ở nội dung đối kháng.

Trong khi đó, Hàn Quốc không giành được huy chương Vàng ở Bóng bàn và Đấu vật. Môn Judo cũng không đem lại kết quả như kỳ vọng khi giành 1 huy chương Vàng nhờ công của Huh Mimi, dù Hàn Quốc được đánh giá có cơ hội khi Nhật Bản không cử nhiều vận động viên hàng đầu do trùng lịch với giải vô địch thế giới.



Dù không đạt mục tiêu chung, nhưng Hàn Quốc vẫn có những điểm sáng tại ASIAD 2026. Các đội tuyển Bóng rổ nam và nữ cùng giành huy chương Vàng lần đầu tiên sau 12 năm; đội bóng rổ nam 3x3 cũng lên ngôi vô địch. Hàn Quốc còn giành huy chương Vàng ở các môn Bóng chày, Bóng đá nam và Bóng ném nữ. Đấu kiếm tiếp tục là điểm sáng khi giành 4 huy chương Vàng và tổng cộng 10 huy chương.



Chủ tịch KSOC Ryu Seung Min thừa nhận Hàn Quốc cần nỗ lực hơn nữa để duy trì vị thế thể thao hàng đầu châu Á. Theo ông, cuộc cạnh tranh hiện nay không còn chỉ diễn ra giữa Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, khi các quốc gia Trung Á và Đông Nam Á đang tiến bộ nhanh chóng.



KSOC sẽ tiến hành đánh giá toàn diện thành tích tại ASIAD 2026, trong đó tập trung rà soát hệ thống huấn luyện và tăng cường ứng dụng khoa học thể thao.

Ông Ryu Seung Min cho biết kỳ đại hội tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) là bước chuẩn bị quan trọng cho Olympic 2028 tại Los Angeles (Mỹ).

Hàn Quốc sẽ tăng cường lắng nghe ý kiến của vận động viên và Huấn luyện viên, đồng thời rà soát hệ thống đào tạo nhằm nâng cao sức cạnh tranh tại đấu trường Olympic./.

ASIAD 2026: Tạm biệt Nagoya, hẹn ngày hội ở Doha! Tại ASIAD 2026, thể thao đã vượt qua giới hạn của những tấm huy chương để trở thành ngôn ngữ chung, thắt chặt tình hữu nghị và nối liền những nền văn hóa đa dạng của lục địa lớn nhất hành tinh.

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