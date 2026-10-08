Phú Thọ: Tạm dừng ép cọc dự án Vĩnh Phú Complex sau phản ánh nhà dân nứt, lún

Liên quan đến những kiến nghị của người dân về tình trạng nhà ở xuất hiện nứt, lún trong quá trình thi công dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú (Vĩnh Phú Complex), phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, tại cuộc họp báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ ngày 8/10, ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết, tỉnh đã chỉ đạo tạm dừng công đoạn ép cọc bêtông tại hạng mục nhà B từ ngày 28/9 để nghiên cứu, điều chỉnh phương án thiết kế, giảm thiểu tác động đến các công trình lân cận.

Theo ông Nguyễn Chí Lợi, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí và người dân về những ảnh hưởng trong quá trình thi công dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản ngày 28/9 chỉ đạo tạm dừng công đoạn này. Việc tạm dừng nhằm nghiên cứu, điều chỉnh thi công phù hợp với điều kiện thực tế, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các công trình phụ cận.

Đối với những thiệt hại và ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân, tỉnh Phú Thọ giao chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xem xét và xử lý dứt điểm.

Tỉnh Phú Thọ cũng yêu cầu Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để sớm hoàn thiện phương án điều chỉnh, bảo đảm an toàn cho khu dân cư lân cận và tiến độ thực hiện công trình.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 4/10, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nông Trang, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đại diện chủ đầu tư và các hộ dân để giải quyết kiến nghị liên quan dự án Khu nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú trên cơ sở văn bản ngày 28/9 về việc giải quyết kiến nghị của các hộ dân khu vực xung quanh dự án Khu Nhà ở xã hội cao tầng Nông Trang Vĩnh Phú của Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ, sau kiểm tra thực tế, phường yêu cầu chủ đầu tư rà soát thiết kế, đánh giá tác động thi công, bảo đảm an toàn cho người, tài sản và công trình liền kề.

Tại buổi làm việc, các hộ dân phản ánh những ảnh hưởng đến công trình, tài sản trong quá trình thi công và đề nghị chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, đồng thời nghiên cứu phương án hạ cốt khu vực taluy giáp đất các hộ dân nhằm hạn chế tác động trong quá trình thi công.

Về phía chủ đầu tư, ông Phùng Minh Nội cho biết, đơn vị đang thực hiện chỉ đạo của tỉnh, mời đơn vị tư vấn rà soát thiết kế, đánh giá các nội dung liên quan, đề xuất giải pháp an toàn để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nông Trang yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tìm giải pháp thi công an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm an ninh trật tự và quyền lợi hợp pháp của người dân; giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị thành lập đoàn xác minh, kiểm tra thiệt hại trên cơ sở kê khai của các hộ, làm căn cứ giải quyết theo quy định.

Trước đó, ngày 2/10, TTXVN đã phản ánh về tình trạng nứt tường, lún, đội nền, kẹt cửa tại các hộ dân quanh dự án Vĩnh Phú Complex, đến nay người dân vẫn chờ kết quả kiểm tra và phương án xử lý. Việc sớm công khai nguyên nhân, mức độ an toàn, biện pháp khắc phục và trách nhiệm đối với các thiệt hại được xác định là cần thiết, nhằm bảo đảm quyền lợi, giúp người dân ổn định sinh hoạt và tạo cơ sở để dự án tiếp tục triển khai./.

Phú Thọ cần làm rõ phản ánh nhà dân nứt lún quanh dự án Vĩnh Phú Complex Theo người dân, trong thời gian dự án thi công móng cọc, nhiều căn nhà xuất hiện nứt tường, lún nền, cửa bị kẹt. Tiếng ồn, bụi và nước phát sinh từ công trường cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt.