Quảng Trị tập trung tháo gỡ 133 dự án chậm tiến độ theo phương châm “6 rõ”

Nhiều dự án chậm tiến độ kéo dài khiến nguồn lực đất đai, tài chính tại Quảng Trị chưa được khai thác hiệu quả. Tỉnh đang tập trung phân loại, xử lý từng dự án theo hướng dự án không còn khả năng thực hiện thì chấm dứt, dự án còn khả năng triển khai thì tháo gỡ vướng mắc, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và kết quả, qua đó khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển.

Tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng

Ngày 8/10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Trần Vũ Khiêm chủ trì làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ngành về tháo gỡ khó khăn, xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ.

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị, đến cuối tháng 9/2026, trong số 151 dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ được giám sát theo Nghị quyết số 40/NQ-Hội đồng Nhân dân ngày 17/7/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã xử lý 18 dự án; trong đó 15 dự án không có khả năng thực hiện đã được chấm dứt hoạt động, 3 dự án hoàn thành và đưa vào hoạt động. Hiện còn 133 dự án chậm tiến độ đang được theo dõi, xử lý theo quy định.

Qua rà soát, có 38 dự án đã được thanh tra, kiểm tra; trong đó 17 dự án được cập nhật vào Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng (Hệ thống 751) và 21 dự án chưa được cập nhật vào Hệ thống 751. Đối với các dự án thuộc Hệ thống 751, tỉnh tập trung xử lý một số dự án lớn tồn đọng. Với Dự án Điện gió AMI Savannakhet, ngày 29/9/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam xem xét, thẩm định, phê duyệt chủ trương nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam.

Tại Dự án Khu đô thị mới Nam Cầu Dài, Sở Tài chính đã chuyển dự án từ Nhóm 1 sang Nhóm 4 trên Hệ thống 751, tham mưu điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi và thành lập tổ hỗ trợ định giá tài sản phục vụ di dời Cảng cá Nhật Lệ. Mặt bằng tại Cảng cá Nhật Lệ mới đã hoàn thành đối với 42/42 tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng nghĩa vụ tài chính và hồ sơ điều chỉnh chỉ số Pn.

Đối với các dự án ngoài Hệ thống 751, có 14 dự án năng lượng đã được thanh tra, kết luận. Các kiến nghị sau thanh tra cơ bản được thực hiện đầy đủ; nhà đầu tư đã được lựa chọn, các dự án không còn vướng mắc. Bên cạnh đó, 7 dự án đã có phương án tháo gỡ nhưng vẫn đang được rà soát, xử lý.

Đáng chú ý, Thanh tra tỉnh Quảng Trị kết luận Dự án Khu resort Golden City vi phạm tiến độ sử dụng đất, chậm thực hiện nhiều hạng mục theo cam kết nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi của nhà đầu tư. Dự án Sunspa-Đảo Yến còn 62 hộ dân chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng; Dự án Kho xăng dầu Việt-Lào triển khai chậm và chưa chứng minh đầy đủ năng lực tài chính. Các dự án Euro Window Grancity, Khu đô thị Bảo Ninh 3 và Khu du lịch-dịch vụ Gio Hải đang được tiếp tục tháo gỡ.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, phân nhóm, chỉ đưa vào Hệ thống 751 những dự án đủ điều kiện; xác định cụ thể vướng mắc, lộ trình và thời hạn giải quyết. Với nhà đầu tư không đủ năng lực, xem xét chấm dứt dự án; với nhà đầu tư có năng lực, tập trung tháo gỡ, đôn đốc triển khai, bảo đảm dự án chuyển biến thực chất.

Xác định rõ trách nhiệm, thời hạn xử lý

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm đánh giá, việc xử lý các dự án chậm tiến độ thời gian qua còn hạn chế, tỷ lệ được xử lý thấp; nhiều dự án chưa có phương án cụ thể, khiến nguồn lực đất đai và các nguồn lực liên quan vẫn bị “đóng băng”. Việc đánh giá năng lực một số nhà đầu tư chưa cụ thể, một số nhiệm vụ còn quá hạn.

Ông Trần Vũ Khiêm yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, xác định rõ trách nhiệm đối với từng dự án chậm tiến độ; vướng ở đâu tập trung tháo gỡ ở đó, không chỉ nêu khó khăn mà phải xác định giải pháp và tổ chức thực hiện.

Tỉnh sẽ thành lập Tổ công tác đặc biệt xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ do một Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng, rà soát, phân loại từng dự án theo tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả. Đến ngày 31/10, hoàn thành phương án xử lý các dự án chậm tiến độ; đồng thời giám sát chặt 8 dự án vừa được gia hạn, không tiếp tục gia hạn khi dự án không có chuyển biến.

Theo phân nhóm, 4 dự án nhóm 1 không còn khả năng triển khai phải hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động trước ngày 30/11, đồng thời nghiên cứu lựa chọn nhà đầu tư mới. Với 18 dự án nhóm 2 có vi phạm pháp luật về đất đai, hoàn thành rà soát, xây dựng phương án xử lý trước ngày 15/11. Đối với 103 dự án nhóm 3 còn khả năng triển khai nhưng gặp khó khăn, xây dựng phương án xử lý trước ngày 30/11. Nhóm 4 gồm các dự án chưa thể triển khai do nguyên nhân khách quan hoặc vướng mắc đặc thù phải làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp và báo cáo trước ngày 30/11. Tỉnh kiên quyết thu hồi các dự án chây ì, nhà đầu tư không hợp tác, không có năng lực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu xử lý các dự án có kết luận thanh tra trước ngày 31/10; cập nhật số liệu trên Hệ thống 751 trước ngày 15/10 và bổ sung 8 dự án chậm tiến độ vào hệ thống trước ngày 31/10. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tham mưu xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân né tránh, đùn đẩy, để xảy ra sai phạm.

Dự án FLC Quảng Bình do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ, nợ thuế hơn 684 tỷ đồng. (Ảnh: TTXVN phát)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần “không nêu khó khăn, chỉ bàn giải pháp; không đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, mà phải thể hiện bản lĩnh, trách nhiệm đến cùng với nhiệm vụ được giao”, nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các dự án triển khai hiệu quả.

Đến đầu tháng 12/2026, tỉnh Quảng Trị sẽ tổng kết, đánh giá việc xử lý các dự án tồn đọng, chậm tiến độ; nhiệm vụ nào không hoàn thành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm. Qua đó, tỉnh từng bước giải phóng nguồn lực đất đai, tài chính đang đình trệ, tạo dư địa thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương./.

Quảng Trị giao 5 Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp phụ trách các dự án chậm tiến độ Quảng Trị phân công trực tiếp 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách tháo gỡ khó khăn các dự án trọng điểm, quyết tâm giải ngân 100% nguồn vốn đầu tư công chuyển tiếp trước thời hạn cuối năm.