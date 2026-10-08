Ba nước châu Phi thúc đẩy Hành lang Lobito, mở rộng kết nối kinh tế khu vực

Zambia, Angola và Cộng hòa dân chủ Congo đang thúc đẩy triển khai các dự án thuộc Hành lang Lobito, với kỳ vọng biến tuyến giao thông chiến lược này thành động lực thúc đẩy thương mại, đầu tư, công nghiệp hóa và tạo việc làm tại khu vực miền Trung và miền Nam châu Phi.

Phát biểu tại Hội nghị điều phối Hành lang Lobito lần thứ hai ở Lusaka ngày 6/10, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema kêu gọi ba nước chuyển từ các cam kết chính sách sang đẩy nhanh triển khai những dự án đã thống nhất, qua đó khai thác đầy đủ tiềm năng kinh tế của hành lang.

Theo nhà lãnh đạo Zambia, ưu tiên là nâng cao kết nối khu vực, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và người dân, đồng thời thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất.

Zambia cũng đề xuất triển khai các cơ chế tạo thuận lợi thương mại như mô hình một cửa tại cửa khẩu, kéo dài thời gian hoạt động lên 24 giờ và áp dụng hệ thống thông quan điện tử.

Chính phủ Zambia cho biết các cuộc thảo luận về kết nối đường bộ trên phần lãnh thổ nước này đã hoàn tất, mở đường cho quá trình đấu thầu và triển khai xây dựng. Đàm phán về hợp phần đường sắt cũng đang được thúc đẩy.

Hành lang Lobito kết nối các khu vực giàu khoáng sản của Zambia và Cộng hòa dân chủ Congo với cảng Lobito bên bờ Đại Tây Dương của Angola.

Hệ thống gồm đường sắt, đường bộ và cơ sở hạ tầng cửa khẩu, tạo tuyến vận chuyển ngắn và hiệu quả hơn để đưa đồng, cobalt cùng nhiều loại khoáng sản khác tới thị trường quốc tế.

Không chỉ phục vụ xuất khẩu khoáng sản, các nước kỳ vọng hành lang sẽ thúc đẩy đầu tư vào những ngành sản xuất và chế biến dọc tuyến.

Zambia cũng kêu gọi tăng sự tham gia của khu vực tư nhân, trong đó có các dự án liên doanh với các doanh nghiệp khai khoáng, đặc biệt trên tuyến Luakano-Chingola.

Hành lang Lobito ngày càng nhận được sự quan tâm của các chính phủ và đối tác phát triển trong bối cảnh các nước châu Phi tìm cách cải thiện kết nối khu vực, giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh của chuỗi cung ứng.

Việc đẩy nhanh các dự án đường bộ, đường sắt và cửa khẩu được kỳ vọng không chỉ rút ngắn thời gian vận chuyển khoáng sản mà còn tạo nền tảng để ba nước thu hút thêm đầu tư, phát triển công nghiệp và tăng giá trị gia tăng ngay tại khu vực. Qua đó, Lobito có thể trở thành một trong những hành lang kinh tế quan trọng kết nối miền Trung châu Phi với thị trường toàn cầu./.

WTO: Cơ hội lớn để châu Phi tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu Để thu hút dòng vốn đầu tư mới, các nước châu Phi cần cải thiện môi trường luật pháp, phát triển cơ sở hạ tầng, đơn giản hóa thủ tục hành chính và tăng cường hội nhập thương mại trong khu vực.

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