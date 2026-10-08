Khối ngoại bán ròng 12 phiên liên tiếp, VN-Index giảm hơn 14 điểm

Áp lực bán của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục kéo dài trong phiên 8/10, trong khi dòng tiền trong nước chưa đủ mạnh để nâng đỡ thị trường, khiến VN-Index giảm hơn 14 điểm về sát 1.739 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên 8/10, nâng chuỗi bán ròng lên 12 phiên liên tiếp.

Trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào hơn 1.800 tỷ đồng nhưng không có cổ phiếu nào được mua ròng với giá trị trên 100 tỷ đồng. Ở chiều bán, nhóm này bán ra hơn 2.250 tỷ đồng, tập trung tại TCB với gần 153 tỷ đồng, HDB gần 118 tỷ đồng và PNJ gần 116 tỷ đồng.

Tính chung, khối ngoại bán ròng khoảng 451 tỷ đồng trong phiên 8/10. Đây là phiên thứ 12 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng. Trừ phiên 21/9-thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng, xu hướng bán ròng chiếm ưu thế trong giao dịch của khối ngoại. Lũy kế đến hết phiên 8/10, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng hơn 11.400 tỷ đồng, tương đương hơn 436 triệu USD.

Hoạt động bán ròng kéo dài của khối ngoại tiếp tục tạo áp lực lên tâm lý thị trường. Sự thận trọng bao phủ toàn thị trường khiến thanh khoản trên sàn HOSE duy trì ở mức thấp, với giá trị giao dịch gần 15.900 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với phiên trước. Từ thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng đến nay, tổng giá trị giao dịch trên HOSE luôn dưới 20.000 tỷ đồng.

Trong phiên 8/10, VN-Index có phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Thị trường phân hóa trong buổi sáng khi dòng tiền tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ, nhưng sang buổi chiều, áp lực bán gia tăng tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số giảm sâu hơn.

Chốt phiên, VN-Index dừng ở gần 1.739 điểm, giảm hơn 14 điểm so với phiên trước. Trên sàn HoSE, có 183 mã giảm giá, trong khi 110 mã tăng. Áp lực bán tập trung tại các nhóm dịch vụ tài chính, bất động sản, xây dựng-vật liệu và ngân hàng.

Nhóm cổ phiếu họ Vin tác động tiêu cực nhất tới thị trường. VHM của Vinhomes giảm 3,4%, trong khi VIC của Vingroup giảm 0,9%, khiến hai cổ phiếu này góp tổng cộng hơn 7 điểm vào mức giảm của VN-Index. VHM và VIC cũng dẫn đầu về thanh khoản trên HoSE, lần lượt đạt 706 tỷ đồng và 756 tỷ đồng.

Cổ phiếu SHB cũng gây chú ý khi giảm hết biên độ, trong khi thanh khoản đứng thứ 4 toàn thị trường. Gần đây, SHB đã lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Với diễn biến hiện tại, dòng tiền và khả năng cân bằng của VN-Index tiếp tục là những yếu tố được thị trường quan tâm trong các phiên tới. Việc VN-Index giảm xuống dưới vùng 1.750 điểm trong bối cảnh thanh khoản chưa cải thiện cho thấy thị trường vẫn chịu áp lực điều chỉnh, trong khi xu hướng bán ròng kéo dài của khối ngoại tiếp tục là yếu tố gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư./.

VN-Index mất mốc 1.800 điểm: Nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu từ định giá mới VN-Index tuột dốc xuống dưới mốc hỗ trợ 1.800 điểm sau chuỗi phiên giảm điểm. Trên thị trường, nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu kinh tế để xác định xu hướng phục hồi ngắn hạn.

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