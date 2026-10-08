Các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm điểm, rời khỏi các mức cao kỷ lục

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 7/10 cùng giảm điểm, khi lợi suất trái phiếu chính phủ dài hạn tiếp tục tăng, gây lo ngại về lạm phát và nợ công, chỉ một ngày sau khi chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite thiết lập các mức cao kỷ lục mới.

Cả ba chỉ số đều giảm nhẹ, trong đó chỉ số S&P 500 và Dow Jones chấm dứt chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp, còn chỉ số Nasdaq Composite giảm phiên đầu tiên sau 6 phiên tăng.

Chỉ số Dow Jones giảm 341,11 điểm (0,66%) xuống 51.180,17 điểm, chỉ số S&P 500 mất 17,18 điểm (0,22%) xuống 7.801,75 điểm và chỉ số Nasdaq Composite giảm 61,19 điểm (0,22%) xuống 27.538,69 điểm.

Tiếp nối đà tăng của thị trường chứng khoán phiên 6/10, giá dầu Brent đã chốt phiên ở mức trên 100 USD/thùng và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài chạm mức cao nhất trong 24 năm.

Những lo ngại về nguồn cung do xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng vọt, khơi dậy nỗi lo lạm phát và làm tăng khả năng ngân hàng trung ương sẽ kéo dài chu kỳ tăng lãi suất.

Những lo ngại này, cộng với mức nợ doanh nghiệp và nợ công ngày càng tăng, đã gây ra làn sóng bán tháo trái phiếu toàn cầu, làm chao đảo các thị trường trong những tuần gần đây.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9/2026 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa được công bố cho thấy sự chia rẽ về lý do đằng sau quyết định tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 7/2023.

Một số thành viên cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để kiềm chế tác động từ các cú sốc giá năng lượng, trong khi những người khác lại coi đây là biện pháp để kiểm soát lạm phát do nhu cầu tăng cao.

Theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, thị trường hiện đang định giá xác suất 17,2% cho khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp khi kết thúc cuộc họp tháng 10/2026, giảm so với mức 37,6% của một tuần trước đó.

Trong tuần tới, mùa báo cáo lợi nhuận quý 3/2026 dự kiến sẽ chính thức bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt các tổ chức tài chính tên tuổi chuẩn bị công bố kết quả.

Các nhà đầu tư có khả năng sẽ xem xét kỹ lưỡng mức độ hiệu quả từ các khoản chi khổng lồ cho AI, đồng thời theo dõi các tín hiệu về tình hình tài chính của người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh áp lực lạm phát ngày càng gia tăng.

Kết thúc phiên này, tại Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 5,69 điểm (0,32%) xuống 1.753,39 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 5,71 điểm (2,15%) xuống 259,82 điểm./.

Chứng khoán châu Á giảm điểm trước những diễn biến mới tại Trung Đông Các chỉ số chủ chốt tại Nhật Bản, Hong Kong và Hàn Quốc cùng giảm điểm trong phiên 7/10 khi diễn biến tại Trung Đông làm gia tăng sức ép lên giá dầu và triển vọng kiểm soát lạm phát toàn cầu.