Sản phẩm OCOP tạo động lực mới cho kinh tế nông nghiệp Đồng Tháp

Thông qua việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP có xuất xứ từ nông nghiệp, tỉnh Đồng Tháp từng bước chuyển đổi kinh tế nông thôn từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển theo chuỗi giá trị và đa giá trị.

Kết nối sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai 5 đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2025-2030, trong đó, địa phương đang triển khai nhiều giải pháp phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn.

Đồng Tháp hiện có 889 sản phẩm OCOP; trong đó, có 704 sản phẩm 3 sao và 181 sản phẩm 4 sao; 4 sản phẩm đạt 5 sao của 395 chủ thể tham gia chương trình (46 hợp tác xã, 105 doanh nghiệp, 242 hộ sản xuất kinh doanh và 2 tổ hợp tác).

Việc kết hợp giữa sản phẩm OCOP, làng nghề truyền thống và du lịch trải nghiệm không chỉ giúp các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giữ lại giá trị kinh tế trực tiếp tại địa phương mà còn giúp người dân phát huy thế mạnh của các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Để làm được điều này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp các ngành chức năng hỗ trợ các điểm du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, thực hiện giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP trên Cổng thông tin du lịch tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia OCOP.

Ở những điểm du lịch cộng đồng tại các xã, phường của tỉnh Đồng Tháp sẽ có các gian hàng trưng bày và bày bán các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, góp phần giới thiệu những sản phẩm bản địa của địa phương cũng như tạo thành một kênh tiêu thụ hàng hóa.

Các gian hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP được hỗ trợ kinh phí xây dựng, trang trí nâng cấp bao gồm xây dựng, sửa chữa, mua giá, kệ trưng bày sản phẩm, bảng hiệu, trang trí điểm bán hàng cùng các hạng mục cần thiết, phù hợp khác bên trong điểm bán hàng và lồng ghép các chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình OCOP…

Ông Nguyễn Trung Quý, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát giới thiệu các sản phẩm OCOP của hợp tác xã. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Điểm tham quan The Mango Trail Farmstay ở xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp khai thác du lịch gắn với thương hiệu trái cây đặc sản. Điểm du lịch có không gian giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP địa phương, đặc biệt là sản phẩm xoài an toàn Cao Lãnh đạt tiêu chuẩn OCOP cho khách du lịch trong và ngoài nước.

Du khách đến đây sẽ hiểu thêm về không gian làng xã cùng những tập quán đặc trưng của vùng quê thông qua những hình ảnh về sản xuất nông nghiệp, chuyện kể về cây xoài tổ được mang theo bởi những cư dân đi khai phá vùng đất mới.

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức các món ẩm thực được chế biến từ xoài và các món ăn truyền thống của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo bà Hồ Thị Thu Thủy, chủ Điểm tham quan The Mango Trail Farmstay cho biết, khách du lịch thích đến đây tham quan trải nghiệm bởi sản phẩm du lịch của cơ sở mang nét đặc trưng của vùng đất Đồng Tháp Mười được thể hiện qua những hình ảnh chân thực cùng những chuyện kể về những gian lao, vất vả của công cuộc khai phá vùng đất này.

Ở điểm du lịch dược liệu xanh Thiên Ân, xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng Tháp được tổ chức theo mô hình thí điểm phát triển du lịch xanh hướng tới thiên nhiên.

Điểm du lịch được xây dựng trên khu vườn tập trung hơn 100 loại cây thuốc, dược liệu, có tác dụng trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng; đồng thời cung cấp rau xanh, thảo dược để chế biến món ăn, nước uống phục vụ khách du lịch cũng như là nơi cho du khách trải nghiệm thực tế.

Điểm nhấn của điểm du lịch này còn là không gian trưng bày các sản phẩm OCOP của công ty được chế biến từ đông trùng hạ thảo để du khách có thể thưởng thức, mua về làm quà tặng. Ngoài ra, các dịch vụ phục vụ nhu cầu của khách tham quan rất đa dạng, gồm: Tham quan vườn cây thuốc, dược liệu, hoạt động sản xuất nhang, quy trình nuôi cấy nấm đông trùng hạ thảo, tham quan hầm rượu đông trùng hạ thảo; tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế như làm bánh quy, làm nhang, cấy lúa,...

Bà Trần Thị Luôn, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông trùng hạ thảo Thiên Ân cho biết, thông qua hoạt động trưng bày các sản phẩm OCOP tại điểm du lịch của công ty đã góp phần giới thiệu, quảng bá sản phẩm cũng như kết nối sản phẩm với người tiêu dùng.

Chú trọng phát triển sản phẩm bản địa

Để chương trình phát triển sản phẩm OCOP đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, Đồng Tháp đặt mục tiêu tiếp tục phát triển Chương trình OCOP theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm; phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề, tri thức bản địa và tài nguyên sinh thái của từng địa phương.

Tỉnh sẽ gắn phát triển sản phẩm OCOP với xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và xây dựng nông thôn Đồng Tháp phát triển bền vững.

Tỉnh hiện có nhiều sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao nổi bật gắn liền với các đặc sản của địa phương như: Sản phẩm đông trùng hạ thảo Thiên Ân của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đông trùng hạ thảo Thiên Ân; bột cacao nguyên chất và hạt cacao nguyên chất rang của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ca cao Xuân Ron Chợ Gạo đạt OCOP 5 sao; sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa của Hợp tác xã nông nghiệp Đông Nghi đã đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao; sản phẩm thanh long sấy đạt OCOP 3 sao của Hợp tác xã Thiên Phúc; sản phẩm kẹo khóm Tân Phước đạt chuẩn 3 sao…

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc Hợp tác xã Thiên Phúc, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp giới thiệu các sản phẩm OCOP tiêu biểu của hợp tác xã. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Tại xã Mỹ Tịnh An, một trong những địa phương thuộc vùng chuyên canh thanh long của tỉnh Đồng Tháp, Hợp tác xã Thiên Phúc có 5 sản phẩm OCOP tiêu biểu: Thanh long vỏ vàng; thanh long sấy; chuối sấy; vỏ bưởi sấy; trà mãng cầu, trong đó có 2 sản phẩm thanh long vỏ vàng, thanh long sấy đạt sản phẩm OCOP 3 sao và kẹo dinh dưỡng từ hạt thanh long đang chuẩn bị làm thủ tục để được công nhận OCOP 3 sao.

Anh Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc Hợp tác xã Thiên Phúc, xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, hợp tác xã Thiên Phúc đang làm các thủ tục cần thiết để công bố lưu hành sản phẩm kẹo thanh long cùng hạt thanh long sấy khô cũng như hoàn tất hồ sơ đăng ký sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao. Sản phẩm từ kẹo thanh long cũng như hạt thanh long sấy khô sẽ là sản phẩm tiềm năng góp phần giải quyết được tình trạng dư thừa, phải tiêu hủy số lượng lớn trái thanh long không đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sau khi thu hoạch, hạn chế tình trạng "trúng mùa, mất giá" của trái thanh long khi vào mùa thu hoạch chính vụ.

Ông Hồ Trung Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp cho hay, nằm trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế tập thể, phát triển xây dựng chuỗi giá trị liên kết tiêu thụ sản phẩm, trong đó có trái thanh long.

Hiện xã Mỹ Tịnh An có 9 sản phẩm OCOP, trong đó có 2 sản phẩm từ trái thanh long của Hợp tác xã Thiên Phúc gồm thanh long vỏ vàng và thanh long sấy khô. Định hướng phát triển chuỗi liên kết sau này sẽ xây dựng thêm 2 sản phẩm đạt OCOP là kẹo thanh long và hạt thanh long sấy khô, trong đó gồm các khâu xây dựng mã số vùng trồng, mã đóng gói và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Các sản phẩm OCOP tiêu biểu từ trái thanh long, bưởi, mãng cầu của Hợp tác xã Thiên Phúc ở xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Chí/TTXVN)

Tại xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Hợp tác xã nông nghiệp Đông Nghi có sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao của tỉnh Đồng Tháp cũng như đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp quốc gia và đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong nước, góp phần tăng thêm chuỗi giá trị sản phẩm từ trái sầu riêng.

Hợp tác xã hiện có 14/15 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, chủ yếu là sản phẩm sấy thăng hoa tiện lợi, được khách du lịch ưa chuộng mua về làm quà và sử dụng trong chuyến đi trải nghiệm.

Theo ông Võ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, xã Long Hưng hiện có 17 sản phẩm OCOP, trong đó có 14 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn 4 sao, đặc biệt có sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa của Hợp tác xã nông nghiệp Đông Nghi đạt tiêu chuẩn 4 sao và đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp quốc gia.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân cùng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế tập thể, xã Long Hưng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho Hợp tác xã nông nghiệp Đông Nghi nói riêng cũng như các hợp tác xã trên địa bàn xã mở rộng quy mô sản xuất nhằm tham gia liên kết tiêu thụ, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm cho nông sản của địa phương.

Ông Đặng Văn Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp trao đổi, nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm OCOP, Sở Công thương phối hợp với các sở, ngành có liên quan đã tổ chức điểm bán hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP để giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương đến tay người tiêu dùng.

Việc tổ chức điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp cũng nhằm mục tiêu tìm giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP nhằm tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất một cách bền vững hơn. Qua đó, khuyến khích các cơ sở OCOP tích cực đầu tư, nâng cao chất lượng, tạo dựng thương hiệu sản phẩm, từ đó kéo dài chuỗi giá trị, gia tăng giá trị cho nông sản, tạo thêm việc làm ở nông thôn, đem lại nguồn thu ổn định cho nông dân.

Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 sẽ duy trì, củng cố và nâng chất các sản phẩm đã được chứng nhận OCOP; phát triển mới ít nhất 463 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên tối thiểu 1.352 sản phẩm. Trong đó, có ít nhất 942 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 400 sản phẩm đạt hạng 4 sao và phấn đấu có ít nhất 10 sản phẩm đạt hạng 5 sao. Tỉnh ưu tiên phát triển các sản phẩm chế biến sâu, sản phẩm từ ngành hàng chủ lực, sản phẩm làng nghề, sản phẩm văn hóa và sản phẩm du lịch nông thôn đặc trưng của địa phương./.

Chuyển đổi số đưa nông nghiệp Đồng Tháp vào kỷ nguyên hiện đại Phát triển nông nghiệp sang hướng nông nghiệp hiện đại và quản lý trên môi trường số trở thành mục tiêu của ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp trong những năm gần đây.