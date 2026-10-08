Lâm Đồng gỡ vướng cho 14 dự án năng lượng tái tạo

Ngày 8/10, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có 14 dự án điện năng lượng tái tạo đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến quy hoạch khoáng sản, đất đai và thủ tục đầu tư, gồm 6 dự án điện gió và 8 dự án điện mặt trời. Các dự án có tổng công suất hơn 807 MW, diện tích thực hiện khoảng 645 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 28.162 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ khó khăn về hồ sơ, thủ tục liên quan đến các dự án năng lượng tái tạo.

Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có ý kiến đối với phương án đánh giá mức độ ảnh hưởng khoáng sản dự trữ của các dự án; trong đó, đối với 13 dự án, Bộ đã chuyển hồ sơ để địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản đồng ý về đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với 11 dự án; 2 dự án còn lại đang tiếp tục được thẩm định.

Theo Sở Công Thương Lâm Đồng, đối với công tác nghiệm thu, hiện có 4 dự án đã được chấp thuận kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu; 2 dự án đã được kiểm tra nhưng chưa có văn bản chấp thuận và 1 dự án đang chờ kiểm tra, dự kiến thực hiện trong tháng 10/2026. Các dự án còn lại sẽ thực hiện nghiệm thu sau khi hoàn tất hồ sơ pháp lý.

Về thủ tục đầu tư, sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng đến tài nguyên, trữ lượng, chất lượng khoáng sản, các chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư để gửi Sở Tài chính thẩm định, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Để sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án năng lượng tái tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Hải chỉ đạo các đơn vị phối hợp xác định rõ từng khó khăn, vướng mắc, xác định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền và hướng xử lý đối với từng dự án.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị tập trung tháo gỡ các dự án có quy mô lớn, đã cơ bản hoàn thành nhưng chưa thể đưa vào vận hành, nhằm sớm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp, chủ động hơn trong xử lý công việc; không chỉ dừng ở việc rà soát hồ sơ mà cần trực tiếp làm việc với các nhà đầu tư để nắm bắt đầy đủ khó khăn, xác định những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương và những vấn đề cần xin ý kiến Trung ương.

Trên cơ sở đó, khẩn trương đề xuất phương án tháo gỡ phù hợp, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, tạo điều kiện để các dự án sớm hoàn tất các thủ tục còn lại và đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư.

Sau khi hợp nhất, Lâm Đồng được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển thành trung tâm về năng lượng tái tạo của đất nước; nhưng đây cũng là địa phương có trữ lượng khoáng sản lớn, do đó việc phát triển hai ngành công nghiệp về năng lượng và khoáng sản còn những vướng mắc về chồng lấn quy hoạch cần được tháo gỡ hài hòa.

Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 97 dự án điện đang hoạt động với tổng công suất 3.887 MW. Riêng nguồn năng lượng tái tạo có 39 nhà máy đang hoạt động gồm: Điện gió có 11 dự án với công suất 404 MW; điện mặt trời tập trung có 28 dự án với công suất 1.158 MW.

Để sớm khai thác triệt để các tiềm năng, thế mạnh này, tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án điện năng lượng tái tạo.

Tỉnh cũng đang triển khai các giải pháp đồng bộ để xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm năng lượng quốc gia, đưa ngành năng lượng trở thành ngành kinh tế phát triển lâu dài và bền vững./.

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